От "друзей вегана" до мечты кофемана: Названы продукты, которые снижают шансы зачать ребёнка Репродуктолог Ильина: Безопасная доза красного мяса в неделю — 500 граммов 7 марта, 08:55 Кофеин мешает выработке эстрогена и других гормонов, необходимых для зачатия. Обложка © Unsplash

На нарушение репродуктивной функции влияет множество факторов, и еда не последняя в списке. Оказывается, некоторые продукты снижают фертильность и мешают зачатию ребёнка. Эти продукты в беседе с Life.ru назвала врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Анна Ильина.

Красное мясо

Профессор Университета Перияр в Индии в исследовании о связи образа жизни и нарушений репродуктивной функции выяснил, что регулярное чрезмерное употребление красного мяса негативно сказывается на фертильности, особенно у мужчин: количество качественных сперматозоидов у них меньше почти на четверть (23,2%), рассказала Ильина.

У женщин излишняя любовь к красному мясу может привести к проблемам с овуляцией. А это снижает вероятность зачать ребёнка без помощи врача. Согласно научным данным, "безопасное" количество красного мяса в рационе для сохранения фертильности — 500 граммов в неделю. Анна Ильина Заведующая отделением ВРТ центра репродукции "Линия жизни", врач-репродуктолог и акушер-гинеколог

Некоторые виды рыбы

У рыб с высокой продолжительностью жизни и рыб-хищников в мышцах накапливается ртуть, и никакая кулинарная обработка не снижает концентрацию этого опасного элемента. Избыток ртути в организме тоже снижает фертильность и вероятность зачатия, предупреждает врач. Этот элемент может влиять на форму, активность, количество и качество спермы, а также на мужское либидо и качество эякуляции.

Если женщина планирует беременность, акушер-гинеколог рекомендует ограничить потребление мяса рыб с высоким содержанием ртути. В первую очередь это акула, марлин и рыба-меч, но они не распространены в рационе россиян. Мимо чего стоит проходить в наших магазинах — это тунец, северная щука и скумбрия. Выбирайте лосось, форель, анчоусы и сардины: они богаты полезными жирами и омегой-3.

Соя

Соя — основа многих веганских продуктов. Например, соевого масла, молока, какао, соевого соуса и даже мяса. Из сои делают японскую пасту мисо, тофу и корейскую спаржу. Несмотря на большое количество полезных свойств, она может оказать негативное влияние на фертильность мужчин. В составе сои много изофлавонов — соединений, которые увеличивают уровень эстрогена. Как следствие — снижается уровень тестостерона, а это существенно влияет на количество и качество сперматозоидов.

Кофеин

Было доказано, что кофеин мешает выработке эстрогена и других гормонов, необходимых для зачатия. Это может влиять на овуляцию, менструальный цикл в принципе и период фертильности женщины. В научном сообществе до сих пор нет единого мнения по поводу "безопасного" количества кофеина, но многие сходятся на 200–300 миллиграммах в день — это 2–3 чашки кофе. Получается, отказываться от утреннего ритуала не обязательно, но и злоупотреблять не стоит, резюмирует Ильина.

Сладкая газировка

Даже одна банка сладкой газировки или энергетика ежедневно приводит к снижению фертильности у мужчин и женщин. Эти напитки уменьшают вероятность успешного зачатия на 20%. Они также могут стать причиной повышенной резистентности к инсулину, развития метаболического синдрома и увеличения веса. Все эти негативные последствия могут спровоцировать развитие синдрома поликистозных яичников (СПЯ) — одной из причин бесплодия.

"Конечно, отказ от продуктов выше — не волшебная таблетка. Важно умеренно употреблять алкоголь, а лучше совсем отказаться от него обоим партнёрам во время планирования беременности (как минимум за три месяца до). Нужно избавиться от вредных привычек и стараться вести здоровый образ жизни — ввести в ежедневную рутину умеренные физические нагрузки, следить за наличием достаточного количества фруктов и овощей в рационе, высыпаться и контролировать уровень стресса", — советует репродуктолог.

А ещё переохлаждение и походы в баню могут нарушать репродуктивную функцию мужчин и женщин, что мешает зачатию ребёнка. Об этом читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев