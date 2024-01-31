Репродуктолог назвала два фактора, которые мешают зачать ребёнка

Переохлаждение и походы в баню могут нарушать репродуктивную функцию мужчин и женщин, что мешает зачатию ребёнка. Об этом рассказала врач-репродуктолог Юлия Колода.

"В нашем организме живёт до 2,5 кг бактерий, часть из них — условно-патогенные. Они оказывают отрицательное влияние только при своём избыточном размножении. Обычно это происходит на фоне снижения иммунитета, выраженное переохлаждение — это один из факторов риска активизации хронических воспалительных процессов", — объяснила медицинский директор центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" "Газете.Ru".

Колода рассказала, что в число таких воспалений входит хронический цистит, пиелонефрит и сальпингоофорит. Она отметила, что эти заболевания могут оказать негативное влияние на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин.

Ещё один фактор, нарушающий фертильность, — баня. Избыточное перегревание может негативно влиять на сперматогенез (формирование, развитие и созревание сперматозоидов у мужчин). Эксперт рассказала, что полный цикл сперматогенеза составляет около двух месяцев, именно за этот период семя восстанавливается.