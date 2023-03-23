В воде и продуктах нашли кислоты, которые повышают риск бесплодия у женщин на 40%

Содержащиеся в пище и питьевой воде токсины способны привести к снижению женской фертильности на 40%. Результаты исследования публикует Science of the Total Environment, ссылаясь на учёных Медицинской школы Икана на горе Синай.

В эксперименте приняли участие 1032 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, которые хотели завести детей. Специалисты изучили у них образцы плазмы, взятые ещё в 2015–2017 гг., а затем измерили в пробах уровень пер- и полифторалкильные веществ (PFAS).

Большая концентрация этих химических соединений была напрямую связана с уменьшением вероятности забеременеть. Так, шансы обзавестись потомством и родить здорового первенца снижались на 30–40 процентов. Наиболее тяжёлые последствия вызывала перфтордекановая кислота (ПФДК).

Сейчас специалисты хотят более детально изучить влияние подобных веществ на бесплодие у женщин, это поможет найти способы лечения и даст надежду отчаявшимся парам завести детей.