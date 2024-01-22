Не только беременность: Врач назвал неожиданную причину, по которой тянет на солёненькое

Навязчивое желание съесть солёную пищу может указывать не только на беременность, но и на такое опасное состояние, как нехватка хлорида натрия в крови. Об этом россиян предупредил врач-терапевт Станислав Ионов. Другие симптомы могут включать в себя апатию, вялость и постоянную изматывающую сонливость. Если вы заметили у себя признаки недуга, нужно обратиться к специалисту и получить направление на сдачу анализов.

По словам собеседника NEWS.ru, сама по себе соль играет важную роль в поддержании нормальной работы центральной нервной системы, однако её избыток грозит целым "букетом" проблем: от желчнокаменной болезни до сахарного диабета. Впрочем, дефицит соли, по словам терапевта, тоже представляет опасность для здоровья, так как является одной из причин поражения ЦНС.

"Эти патологии, как правило, наследственные. На их наличие также может указать ненормальный уровень pH в организме. В этом случае необходима помощь эндокринолога", — отметил Станислав Ионов.