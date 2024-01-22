Не только беременность: Врач назвал неожиданную причину, по которой тянет на солёненькое
Терапевт Ионов: Тяга на солёненькое укажет на нехватку хлорида натрия в крови
Тяга на солёненькое укажет на нехватку хлорида натрия в крови. Фото © Drazen Zigic / freepik
Навязчивое желание съесть солёную пищу может указывать не только на беременность, но и на такое опасное состояние, как нехватка хлорида натрия в крови. Об этом россиян предупредил врач-терапевт Станислав Ионов. Другие симптомы могут включать в себя апатию, вялость и постоянную изматывающую сонливость. Если вы заметили у себя признаки недуга, нужно обратиться к специалисту и получить направление на сдачу анализов.
По словам собеседника NEWS.ru, сама по себе соль играет важную роль в поддержании нормальной работы центральной нервной системы, однако её избыток грозит целым "букетом" проблем: от желчнокаменной болезни до сахарного диабета. Впрочем, дефицит соли, по словам терапевта, тоже представляет опасность для здоровья, так как является одной из причин поражения ЦНС.
"Эти патологии, как правило, наследственные. На их наличие также может указать ненормальный уровень pH в организме. В этом случае необходима помощь эндокринолога", — отметил Станислав Ионов.
А ранее Лайф спросил у диетолога, что опаснее для организма — соль или сахар и для какой добавки зловещее прозвище "белая смерть" более оправданно. Кстати, в ваших лишних килограммах не всегда виноват именно жир. Действительно, иногда пугающие цифры на весах — это в том числе скопившаяся жидкость после чрезмерного потребления соли. А сейчас как раз время наших любимых солений: огурчиков, помидорчиков, капустки. Так как же вывести эту несчастную лишнюю соль из организма? Семь рабочих способов перечислены в заметке Лайфа.