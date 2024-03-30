Врач рассказала россиянам, какое молоко не стоит своих денег
Диетолог Чухачёва: Нет оснований переходить с обычного молока на легкоусвояемое
Несмотря на то что многие российские производители считают А2-молоко полезным для сердца, иммунной системы и кишечника, научных доказательств, чтобы придерживаться этого мнения, нет. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины DocMed Ольга Чухачёва.
"В обычном молоке содержится две формы белка β-казеина: А1 и А2. Раньше считалось, что А1-форма повышает риск развития сахарного диабета, некоторых аутоиммунных заболеваний, а также ишемической болезни сердца. Поэтому было создано А2-молоко, которое не содержит "вредной" формы казеина. Однако научных доказательств его пользы нет", — поделилась эксперт с "Газетой.ru".
Специалист обратила внимание на единственное исследование журнала European Journal of Clinical Nutrition о связи А1-формы белка с ишемической болезнью сердца. Автор опубликовал обзор, проанализировав 70 литературных источников, посвящённых влиянию А1- и А2-форм казеина на здоровье. Однако эксперименты с животными гипотезу опровергли.
Ранее Life.ru писал о том, что категорический отказ от молока опасен для здоровья, так как этот продукт содержит в составе минеральные вещества, витамины, углеводы. Однако любителям пить кофе с молоком рекомендуется всё-таки заменить обычное молоко на кокосовое.
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