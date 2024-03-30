Врач рассказала россиянам, какое молоко не стоит своих денег

Несмотря на то что многие российские производители считают А2-молоко полезным для сердца, иммунной системы и кишечника, научных доказательств, чтобы придерживаться этого мнения, нет. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины DocMed Ольга Чухачёва.

"В обычном молоке содержится две формы белка β-казеина: А1 и А2. Раньше считалось, что А1-форма повышает риск развития сахарного диабета, некоторых аутоиммунных заболеваний, а также ишемической болезни сердца. Поэтому было создано А2-молоко, которое не содержит "вредной" формы казеина. Однако научных доказательств его пользы нет", — поделилась эксперт с "Газетой.ru".