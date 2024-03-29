Эксперт рассказала, чем опасен тренд на отказ от молока

Многие люди стали отказываться от употребления молока, однако в повседневном рационе молочные продукты необходимы, особенно детям, потому что содержат в составе минеральные вещества, витамины, углеводы. Более того, эти продукты могут заменить до 40% суточного рациона человека. Об этом рассказала доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова.

"Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы. Пробиотические молочные продукты способствуют защите от потенциально опасных микробов и поддерживают здоровье дыхательных путей и полости рта", — добавила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Но чтобы купить по-настоящему вкусное молоко, масло, сыр, сметану, мороженое, кисломолочные продукты, нужно изучить их этикетку. Так, "молочка" без консервантов имеет немного ингредиентов и короткие сроки годности. А если на упаковке указано: "Молокосодержащий продукт", "Молочный продукт", "Сметанный продукт", "Творожный продукт", "Сырный продукт", то в этом товаре содержится менее 50% немолочных компонентов.