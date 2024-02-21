Молоко, морепродукты и яйца: Россиянам назвали самые опасные для аллергиков продукты
Врач Якушкина: Коровье молоко является самым сильным аллергенным продуктом
Пищевая аллергия может беспокоить людей с детства и далее на протяжении всей жизни. Какие продукты являются самыми аллергенными, объяснила терапевт Светлана Якушкина.
Специалист пояснила, что проявление аллергии зависит от степени аллергенности самого продукта, состояния иммунитета и наследственной предрасположенности. По её словам, подобные продукты условно делятся на продукты сильной, средней и слабой степени аллергенности.
"Наиболее сильными аллергенами являются: коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты (однако речная рыба менее аллергенна, чем морская). Также важно отметить, что термическая обработка морепродуктов не влияет на их аллергенность); яйца (преимущественно белок, в редких случаях желток)", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Якушкина добавила, что к сильным аллергенам относятся орехи, грибы, мёд, мясо курицы, цитрусовые, виноград, гранат, зерновые продукты, тропические фрукты, красные ягоды, овощи жёлтого и красного цвета, а также кофе и какао. По словам специалиста, при аллергии на злаковые лучше исключить продукты и блюда, в которых содержится глютен: макароны, блины, выпечку и каши. Якушкина рекомендует для определения аллергии на конкретный продукт обратиться к аллергологу-иммунологу и сдать анализы.
А ранее медик объяснила, в чём состоит опасность употребления покупных йогуртов. По словам специалиста, эти продукты могут вызывать аллергию, причём некоторые через какое-то время. Специалист посоветовала не покупать йогурты детям — у них может случиться дерматит или пищевая аллергия.
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