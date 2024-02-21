Молоко, морепродукты и яйца: Россиянам назвали самые опасные для аллергиков продукты

Пищевая аллергия может беспокоить людей с детства и далее на протяжении всей жизни. Какие продукты являются самыми аллергенными, объяснила терапевт Светлана Якушкина.

Специалист пояснила, что проявление аллергии зависит от степени аллергенности самого продукта, состояния иммунитета и наследственной предрасположенности. По её словам, подобные продукты условно делятся на продукты сильной, средней и слабой степени аллергенности.

"Наиболее сильными аллергенами являются: коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты (однако речная рыба менее аллергенна, чем морская). Также важно отметить, что термическая обработка морепродуктов не влияет на их аллергенность); яйца (преимущественно белок, в редких случаях желток)", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Якушкина добавила, что к сильным аллергенам относятся орехи, грибы, мёд, мясо курицы, цитрусовые, виноград, гранат, зерновые продукты, тропические фрукты, красные ягоды, овощи жёлтого и красного цвета, а также кофе и какао. По словам специалиста, при аллергии на злаковые лучше исключить продукты и блюда, в которых содержится глютен: макароны, блины, выпечку и каши. Якушкина рекомендует для определения аллергии на конкретный продукт обратиться к аллергологу-иммунологу и сдать анализы.