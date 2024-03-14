Российские учёные создали стадо коров, дающих легкоусвояемое молоко

Как известно, в молоке есть полезный белок бета-казеин, который может существовать в двух вариантах: А1 и А2. Первый приводит к проблемам с пищеварением, от которого страдает треть населения Земли, а вот второй, напротив, хорошо усваивается в организме человека и оказывает благоприятное воздействие на ЖКТ. Содержание того или иного вида белка зависит от генотипа самой коровы. Новая технология кубанских специалистов позволила вывести целое стадо бурёнок, которые дают только А2-легкоусвояемое молоко. А генотип животного можно определить с помощью несложной тест-системы, которую также предложили отечественные исследователи.