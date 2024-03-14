Российские учёные создали стадо коров, дающих легкоусвояемое молоко
На Кубани появилось стадо коров, дающих легкоусвояемое молоко. Бурёнок вывели учёные ФГБНУ "Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии" при Минобрнауки России, сообщает "Газета.ru".
Как известно, в молоке есть полезный белок бета-казеин, который может существовать в двух вариантах: А1 и А2. Первый приводит к проблемам с пищеварением, от которого страдает треть населения Земли, а вот второй, напротив, хорошо усваивается в организме человека и оказывает благоприятное воздействие на ЖКТ. Содержание того или иного вида белка зависит от генотипа самой коровы. Новая технология кубанских специалистов позволила вывести целое стадо бурёнок, которые дают только А2-легкоусвояемое молоко. А генотип животного можно определить с помощью несложной тест-системы, которую также предложили отечественные исследователи.
"Генотипирование одной коровы обходится всего в 600 рублей. Проведение исследований доступно большинству ветеринарных лабораторий, укомплектованных самой недорогой приборной базой — центрифугой, амплификатором и электрофорезным аппаратом", — пояснили в Минобрнауки.
В настоящее время из легкоусвояемого молока уже начали производить йогурт, сметану, сыр и творог.
Ранее Life.ru писал, что в молоке нашли вещество, помогающее бороться с раком. По мнению американских учёных, транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки. Это поможет усилить процесс иммунотерапии у больных онкологией пациентов.