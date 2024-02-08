Диетолог предупредила о способности молока вызывать аутоиммунные реакции

Люди, которые страдают от непереносимости молока, стали встречаться чаще. И отчасти это потому, что состав этого продукта поменялся. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва.

По её словам, причина кроется в том, что изменилась почва, на которой растёт то, что едят коровы. Неестественное питание парнокопытных, равно как и иной процесс их выращивания в крупных хозяйствах, влияет на то, что содержится в молоке. В то время как физиология человека отстаёт от подобных перемен, не успевая подстроить под них иммунитет.

Из-за этого молочка может провоцировать патологические реакции в организме, вроде кожных заболеваний, простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, суставов и внутренних органов. У пациентов с подобными проблемами причиной нередко оказывается то, что молочные продукты не перерабатываются до конца, оставаясь в кишечнике и нарушая пристеночное кровообращение, что формирует иммунный ответ. В этот момент организм производит антитела, образовывает крупные иммунные комплексы, попадающие во внутренние среды организма.

Из-за этого порой лечение у эндокринолога и дерматолога неэффективно, потому что не выявлена первопричина. Поэтому первое, что нужно сделать при появлении недомоганий, пройти тест на скрытую непереносимость продуктов.

"Пациенты с такого рода проблемой приходят в кабинет к врачу, в рамках компетенции которого разобраться с ней. Болезнь будут лечить, но не получат должного результата, потому что неизвестна первопричина. Нужно сделать диагностический тест. В течение десяти дней лаборатория проводит анализ на скрытую непереносимость продуктов питания", — пояснила Королёва.

В красном списке продуктов может оказаться не только лактоза, но и казеин, либо пищевые добавки. Другими словами, может выясниться, что дело не в молочке, а в прочих элементах рациона, заключила диетолог.