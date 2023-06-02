Россиянам рассказали, чем можно заменить лактозосодержащие продукты
Гастроэнтеролог Пазенко: Продукты с лактозой можно заменить орехами или яйцами
Согласно статистике, примерно 40 процентов россиян склонны к непереносимости лактозы, или молочного сахара. О причинах возникновения такой реакции и о том, как с ней быть, рассказала гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Пазенко специально для телеканала "Санкт-Петербург".
При непереносимости лактоза не расщепляется и не всасывается в тонкой кишке, а попадая в толстую — вызывает вздутие, диарею и болевые ощущения, объяснила врач. Выделяют два вида лактазной недостаточности. Первый вид — генетический, его ещё называют первичной лактазной недостаточностью. Обычно первичная недостаточность появляется с возрастом. Второй вид — вторичная лактазная недостаточность, которая возникает у людей из-за определённых заболеваний.
Лактоза в естественном виде содержится в твороге, сыре и кефире. Впрочем, "скрытая лактоза" может содержаться и в других продуктах, например колбасе, сосисках, шоколаде и тортах. Важно ознакомиться с составом продукта на этикетке перед его употреблением, подчеркнула гастроэнтеролог. Часто продукты с маленьким содержанием лактозы хорошо переносятся даже людьми с лактазной недостаточностью.
Врач рассказала о способах определения лактазной недостаточности. Один из них — водородное тестирование. Оно проводится с помощью специального прибора, который проводит сравнение образцов выдыхаемого воздуха перед употреблением раствора с лактозой и после него.
Второй способ не требует лабораторного оборудования. Можно выпить стакан молока и подождать пару часов. Если появились боль в животе или вздутие — это повод заподозрить лактазную недостаточность. Чтобы узнать наверняка, нужно будет отказаться от молочных продуктов на две-три недели. Если симптомы исчезнут, то можно сделать вывод о наличии лактазной недостаточности, объяснила врач.
Продукты с лактозой можно заменить источниками кальция растительного и животного происхождения: орехами, зеленью или куриными яйцами, рассказала врач.
"Пациентам с лактазной недостаточностью мы рекомендуем включать в рацион безлактозные продукты: молоко, сыры и другие, а также заменители молока — овсяное, соевое, миндальное. Однако по современным представлениям не рекомендуется полностью исключать молоко и молочные продукты. Целесообразно добавлять в рацион до 12 граммов по лактозе. Это около одного стакана молока в день. При этом его нецелесообразно выпивать однократно", — подытожила Пазенко.
Гастроэнтеролог напомнила о том, что здоровый образ жизни требует сбалансированного рациона. То есть исключать из него определённые продукты стоит только после консультации со специалистом.
Эксперты сходятся во мнении насчёт того, что не стоит исключать лактозу из рациона только из-за распространённого мнения о её вредности. Предлагаем ознакомиться с мнением врача-нутрициолога о том, чем грозит отказ от лактозы.
Freepik