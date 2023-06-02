Россиянам рассказали, чем можно заменить лактозосодержащие продукты

Согласно статистике, примерно 40 процентов россиян склонны к непереносимости лактозы, или молочного сахара. О причинах возникновения такой реакции и о том, как с ней быть, рассказала гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Пазенко специально для телеканала "Санкт-Петербург".

При непереносимости лактоза не расщепляется и не всасывается в тонкой кишке, а попадая в толстую — вызывает вздутие, диарею и болевые ощущения, объяснила врач. Выделяют два вида лактазной недостаточности. Первый вид — генетический, его ещё называют первичной лактазной недостаточностью. Обычно первичная недостаточность появляется с возрастом. Второй вид — вторичная лактазная недостаточность, которая возникает у людей из-за определённых заболеваний.

Лактоза в естественном виде содержится в твороге, сыре и кефире. Впрочем, "скрытая лактоза" может содержаться и в других продуктах, например колбасе, сосисках, шоколаде и тортах. Важно ознакомиться с составом продукта на этикетке перед его употреблением, подчеркнула гастроэнтеролог. Часто продукты с маленьким содержанием лактозы хорошо переносятся даже людьми с лактазной недостаточностью.

Врач рассказала о способах определения лактазной недостаточности. Один из них — водородное тестирование. Оно проводится с помощью специального прибора, который проводит сравнение образцов выдыхаемого воздуха перед употреблением раствора с лактозой и после него.

Второй способ не требует лабораторного оборудования. Можно выпить стакан молока и подождать пару часов. Если появились боль в животе или вздутие — это повод заподозрить лактазную недостаточность. Чтобы узнать наверняка, нужно будет отказаться от молочных продуктов на две-три недели. Если симптомы исчезнут, то можно сделать вывод о наличии лактазной недостаточности, объяснила врач.

Продукты с лактозой можно заменить источниками кальция растительного и животного происхождения: орехами, зеленью или куриными яйцами, рассказала врач.

"Пациентам с лактазной недостаточностью мы рекомендуем включать в рацион безлактозные продукты: молоко, сыры и другие, а также заменители молока — овсяное, соевое, миндальное. Однако по современным представлениям не рекомендуется полностью исключать молоко и молочные продукты. Целесообразно добавлять в рацион до 12 граммов по лактозе. Это около одного стакана молока в день. При этом его нецелесообразно выпивать однократно", — подытожила Пазенко.

Гастроэнтеролог напомнила о том, что здоровый образ жизни требует сбалансированного рациона. То есть исключать из него определённые продукты стоит только после консультации со специалистом.