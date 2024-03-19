Нейробиолог раскрыл самый вредный для мозга вид кофе

Кофе может снизить риск сердечных заболеваний, диабета и болезни Паркинсона. А вот добавление молока в этот напиток нежелательно, потому что снижается способность вашего организма усваивать эти продукты и извлекать из них пользу. Об этом сообщил газете Daily Express нейробиолог Роберт Лав.

В качестве альтернативы учёный предложил использовать заменители молочных продуктов — кокосовое молоко или молоко из кешью. А если отказаться от сладкого кажется невозможным, то Лав советует перейти на стевию.

"Таким образом, вы не добавляете вредный рафинированный сахар в свой кофе, но получаете его сладким и сливочным с этими добавками и при этом сохраняете все преимущества кофе", — объяснил учёный.