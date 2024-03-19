Нейробиолог раскрыл самый вредный для мозга вид кофе
Нейробиолог Роберт Лав рекомендует заменить обычное молоко в кофе кокосовым
Кофе может снизить риск сердечных заболеваний, диабета и болезни Паркинсона. А вот добавление молока в этот напиток нежелательно, потому что снижается способность вашего организма усваивать эти продукты и извлекать из них пользу. Об этом сообщил газете Daily Express нейробиолог Роберт Лав.
В качестве альтернативы учёный предложил использовать заменители молочных продуктов — кокосовое молоко или молоко из кешью. А если отказаться от сладкого кажется невозможным, то Лав советует перейти на стевию.
"Таким образом, вы не добавляете вредный рафинированный сахар в свой кофе, но получаете его сладким и сливочным с этими добавками и при этом сохраняете все преимущества кофе", — объяснил учёный.
Однако, несмотря на пользу, кофе может оказывать и негативный эффект, если пить более двух чашек в день. С такой плохой привычкой можно остаться без зубов и крепких костей, потому что танин из кофе вступает во взаимодействие с кальцием, который мы получаем из еды, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится.
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