Врач назвал 5 полезных альтернатив кофе

О напитках, которые подойдут тем, кто хочет ограничить или отказаться от употребления кофе, рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

"Для тех, кто хочет избежать употребления кофе или ограничить его потребление, существуют различные альтернативы, включая зелёный чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай. Кстати, декофеинизированный кофе содержит все те же полезные вещества, в том числе антиоксиданты, что и традиционный напиток", — заявил гастроэнтеролог в беседе с РИАМО.

По мнению врача, альтернативные напитки без использования кофеина помогут сохранять бодрость и положительно повлияют на настроение. Он объяснил, что употребление кофе способно спровоцировать у некоторых проблемы со сном, особенно если выпить чашечку поздно вечером. Кофеин является стимулятором центральной нервной системы, что может вызвать проблемы с засыпанием, говорит Белоусов.

Кофе в больших количествах вызывает неприятные побочные действия, например нервозность, учащённый сердечный ритм, тремор, а также может стать причиной расстройства желудка, подытожил врач.