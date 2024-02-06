Прыщи не из-за желудка, а острое не вредит: Названо пять мифов о ЖКТ, в которые пора перестать верить

Бытует мнение, что употребление цитрусовых или острых продуктов натощак подрывает здоровье желудка, повреждая слизистую. Ещё многие россияне верят в связь кожных заболеваний с болезнями ЖКТ. Однако большая часть подобных утверждений является обыкновенным мифом, заявил врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов, перечислив некоторые самые популярные заблуждения.

По словам кандидата меднаук, наполняющая желудок соляная кислота относится к числу сильных, но никак не вредит слизистой. Этот орган хорошо адаптирован к широкому спектру веществ, а потому содержащиеся во фруктах слабые кислоты не наносят ему ущерба. То же самое касается и кофе, добавил врач. Похожий миф связан с острыми продуктами, которых многие сторонятся при болезнях ЖКТ. Вопреки расхожему мнению, перчёное, напротив, может немного улучшить состояние человека. Ещё одна легенда гласит, что при употреблении антибиотиков нужно принимать пробиотики.

"Если мы хотим пробиотиками защитить микрофлору от действия антибиотиков — это совершенно бесполезно. Потому что антибактериальный препарат в любом случае подавит микрофлору. Если мы хотим восстановить её с помощью пробиотиков — тоже фиаско. Недавний метаанализ, то есть крупный обзор различных исследований, показал: независимо от того, принимаете ли вы пробиотики во время и после окончания курса антибиотиков, микрофлора прекрасно восстанавливается сама", — поделился Харитонов с kp.ru.

Четвёртое заблуждение популярно среди дерматологов. Оно гласит, что все высыпания на коже, особенно акне, — есть не что иное, как следствие неправильно функционирующего ЖКТ. По словам гастроэнтеролога, раньше действительно считалось так, но современные исследования опровергают общепринятое убеждение. Рацион действительно играет роль, но шелушение, сыпь или прыщи появляются в результате всасывания компонентов продуктов в кровь, а не из-за болезней желудка или кишечника.

В завершение Харитонов опроверг ещё один слух, связанный с пробиотиками. Он гласит, что употребление таких препаратов ведёт к необратимой деменции. На деле же доказанной причинно-следственной связи двух процессов не существует, заключил врач.