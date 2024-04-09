Родителям рассказали, с какого возраста детям можно разрешать пить кофе
Терапевт Липилин: Вводить кофе в рацион ребёнка можно не раньше 12 лет
Родителям рассказали, чем опасен кофе для маленьких детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Много дискуссий и споров среди родителей и специалистов вызывает тема о том, следует ли давать детям кофе и с какого возраста можно начинать это делать. На этот вопрос попытался ответить терапевт Артемий Липилин.
По его словам, когда дело касается детей, следует учитывать их массу тела. Небольшая доза кофеина может вызвать у ребёнка такие же эффекты, как у взрослого, но с токсическими последствиями.
"Дело в том, что кора детей до 12–14 лет является незрелой: очаги возбуждения имеют свойство распространяться на соседние области и образовывать новые очаги, то есть иррадиировать. Так что вместо прилива бодрости и повышения умственной активности ребёнок получит нарушения сна и эмоциональную нестабильность. У маленьких детей это вообще может привести к судорогам", — объяснил врач в беседе с "Вечерней Москвой".
Вводить кофе в рацион ребёнка имеет смысл не раньше 12 лет, так как в более раннем возрасте риск от его употребления превосходит ожидаемую пользу. Помимо того, всегда остаётся альтернатива в виде кофе без кофеина, а также ячменный кофе и цикорий, резюмировал Липилин.
Ранее сообщалось, что в России хотят ввести запрет на продажу сладкой газировки детям до 18 лет. Подобные напитки, содержащие искусственные красители, консерванты и ароматизаторы, могут оказывать пагубное влияние на здоровье детей, состояние их зубов, а также приводить к ожирению и нарушению обмена веществ.