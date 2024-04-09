Родителям рассказали, с какого возраста детям можно разрешать пить кофе

Много дискуссий и споров среди родителей и специалистов вызывает тема о том, следует ли давать детям кофе и с какого возраста можно начинать это делать. На этот вопрос попытался ответить терапевт Артемий Липилин.

По его словам, когда дело касается детей, следует учитывать их массу тела. Небольшая доза кофеина может вызвать у ребёнка такие же эффекты, как у взрослого, но с токсическими последствиями.

"Дело в том, что кора детей до 12–14 лет является незрелой: очаги возбуждения имеют свойство распространяться на соседние области и образовывать новые очаги, то есть иррадиировать. Так что вместо прилива бодрости и повышения умственной активности ребёнок получит нарушения сна и эмоциональную нестабильность. У маленьких детей это вообще может привести к судорогам", — объяснил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Вводить кофе в рацион ребёнка имеет смысл не раньше 12 лет, так как в более раннем возрасте риск от его употребления превосходит ожидаемую пользу. Помимо того, всегда остаётся альтернатива в виде кофе без кофеина, а также ячменный кофе и цикорий, резюмировал Липилин.