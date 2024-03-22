В России хотят ввести запрет на продажу сладкой газировки детям до 18 лет

Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан напомнила, что одной из целей государственной политики в интересах несовершеннолетних является защита от факторов, негативно влияющих на их физическое развитие.

Волынец в беседе с RT подчеркнула, что подобные напитки, содержащие искусственные красители, консерванты и ароматизаторы, могут оказывать пагубное влияние на здоровье детей, состояние их зубов, а также приводить к ожирению и нарушению обмена веществ.

"Учитывая важность данной проблемы для общества, прошу вас поддержать инициативу по введению запрета на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет и разработать соответствующий законопроект", — говорится в тексте обращения, которое было направлено на имя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и на имя члена Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой.

Помимо этого, необходимо принимать во внимание не только меры по запрету, но и содействие в информационной кампании о вреде употребления данной продукции. Важно просвещать родителей и детей о вреде употребления газировки и заменять её более полезными и природными альтернативами, резюмировала Волынец.