В России предложили ограничить продажу газировки детям
"Лента.ру": Правозащитники призвали ограничить продажу газировки детям
Национальный союз защиты прав потребителей призвал Роспотребнадзор проработать механизмы выборочного контроля безалкогольных напитков на содержание консервантов, витаминов, сахарозаменителей и проверки опасности их сочетаний перед отправкой для сбыта. Ещё ведомство просит ограничить продажу газировки детям.
"Важно отметить, что из-за введения акцизов на сладкие газированные напитки ряд производителей заменяет сахар заменителями сахара, вред которых оценивается неоднозначно, и при этом повышает содержание бензоата натрия в напитках. Используемые в напитках красители усиливают его канцерогенное действие", — говорится в документе.
Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на обращение, после введения акцизов на газировку многие производители стали использовать подсластитель аспартам, который, по данным ВОЗ, может быть канцерогенным для человека. Особенно сахарозаменителем злоупотребляют производители напитков дешёвого сегмента. Делается это в целях экономии. А ещё в некоторых лимонадах выявили до 205 миллиграммов консерванта бензоата натрия (Е211) на килограмм, хотя порог — 150. Этот токсин и аллерген опасен для астматиков, он не выводится из организма, а лишь накапливается.
Добавка нарушает окислительно-восстановительные процессы в клетках, процессы образования ферментов и расщепления жиров. При длительном употреблении развиваются цирроз печени, болезнь Паркинсона, почечная недостаточность, нейродегенеративные заболевания. В союзе подчеркнули, что детям Е211 вообще не рекомендуется, поскольку консервант способствует появлению СДВГ, снижению интеллектуальных способностей.
Ранее в Международном агентстве по изучению рака (IARC) появилось предложение объявить "возможным канцерогеном" используемый при производстве диетического напитка Coca-Cola искусственный подсластитель аспартам (Aspartame E951). При этом позднее российский учёный Вадим Покровский опроверг опасения ВОЗ о "возможном канцерогене" в Coca-Cola.
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