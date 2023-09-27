В России предложили ограничить продажу газировки детям

"Важно отметить, что из-за введения акцизов на сладкие газированные напитки ряд производителей заменяет сахар заменителями сахара, вред которых оценивается неоднозначно, и при этом повышает содержание бензоата натрия в напитках. Используемые в напитках красители усиливают его канцерогенное действие", — говорится в документе.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на обращение, после введения акцизов на газировку многие производители стали использовать подсластитель аспартам, который, по данным ВОЗ, может быть канцерогенным для человека. Особенно сахарозаменителем злоупотребляют производители напитков дешёвого сегмента. Делается это в целях экономии. А ещё в некоторых лимонадах выявили до 205 миллиграммов консерванта бензоата натрия (Е211) на килограмм, хотя порог — 150. Этот токсин и аллерген опасен для астматиков, он не выводится из организма, а лишь накапливается.