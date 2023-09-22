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Опубликовано 22 сентября 2023, 07:54

В Госдуме планируют обсудить запрет продажи энергетиков детям

Депутат Леонов: В России нужно ограничить продажу энергетиков детям

В России стоит запретить продавать детям энергетические напитки. О необходимости данной меры "Ленте.ру" заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Закон такой внесён. Он пока не рассматривался. Я думаю, что фракция ЛДПР поддержит эту инициативу, и считаю, что необходимо ограничить продажу энергетических напитков среди лиц до 18 лет, потому что они достаточно негативно влияют на здоровье, прежде всего детей, поэтому надо запрещать", — пояснил Леонов.

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Напомним, сам законопроект в Госдуме начали разрабатывать ещё в начале этого года. Он запрещает продажу энергетических и тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Анатолий Симоненко
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