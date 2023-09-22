В Госдуме планируют обсудить запрет продажи энергетиков детям

"Закон такой внесён. Он пока не рассматривался. Я думаю, что фракция ЛДПР поддержит эту инициативу, и считаю, что необходимо ограничить продажу энергетических напитков среди лиц до 18 лет, потому что они достаточно негативно влияют на здоровье, прежде всего детей, поэтому надо запрещать", — пояснил Леонов.