Подсластитель аспартам могут признать канцерогеном

Используемый при производстве диетической Coca-Cola искусственный подсластитель аспартам (Aspartame E951) хотят объявить "возможным канцерогеном". Такая инициатива появилась в Международном агентстве по изучению рака (IARC), пишет Reuters.

Данные об этом подсластителе изучали Объединённый комитет экспертов ВОЗ и специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации по пищевым добавкам (JECFA). Предположительно, последняя организация вынесет своё решение по данной добавке в середине июля.

Уточняется, что аспартам с 1981 года числится безопасным, но если употреблять его в умеренных количествах. Для возникновения рисков здоровому человеку нужно пить не менее 12 банок колы в день.

В Международной ассоциации подсластителей (ISA) считают, что выводы IARC относительно подсластителя не научны и могут ввести в заблуждение потребителей. Ранее это агентство причислило к вероятным канцерогенам гербицид глифосат. В связи с этим некоторые онкобольные подали в суд на компанию Bayer. Они считали причиной возникновения у себя рака именно использование глифосата.