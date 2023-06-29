Подсластитель аспартам могут признать канцерогеном
Reuters: Подсластитель аспартам E951 хотят объявить "возможным канцерогеном"
Используемый при производстве диетической Coca-Cola искусственный подсластитель аспартам (Aspartame E951) хотят объявить "возможным канцерогеном". Такая инициатива появилась в Международном агентстве по изучению рака (IARC), пишет Reuters.
Данные об этом подсластителе изучали Объединённый комитет экспертов ВОЗ и специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации по пищевым добавкам (JECFA). Предположительно, последняя организация вынесет своё решение по данной добавке в середине июля.
Уточняется, что аспартам с 1981 года числится безопасным, но если употреблять его в умеренных количествах. Для возникновения рисков здоровому человеку нужно пить не менее 12 банок колы в день.
В Международной ассоциации подсластителей (ISA) считают, что выводы IARC относительно подсластителя не научны и могут ввести в заблуждение потребителей. Ранее это агентство причислило к вероятным канцерогенам гербицид глифосат. В связи с этим некоторые онкобольные подали в суд на компанию Bayer. Они считали причиной возникновения у себя рака именно использование глифосата.
Ранее Лайф писал о том, что учёные нашли связь между газовыми плитами и раком крови. Специалисты пришли к выводу о том, что такое оборудование выделяет высокое количество канцерогенов.
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