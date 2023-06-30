Российский учёный опроверг опасения ВОЗ о "возможном канцерогене" в Coca-Cola

Заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский считает неоправданной панику вокруг искусственного подсластителя под названием аспартам (Aspartame E951) в диетическом напитке Coca-Cola, который могут объявить "возможным канцерогеном". В беседе с РИА "ФедералПресс" учёный объяснил, что добавка на самом деле не представляет опасности.

Специалист объяснил, что аспартам — метиловый эфир аспартилфенилаланина, при его метаболизме вырабатывается формальдегид, который в небольших количествах не опасен, хотя и является канцерогеном. Но есть и другая сторона вопроса, подчеркнул Покровский, — биологическая и онкологическая. Существует исследование, доказывающее способность аспартама провоцировать возникновение опухолей печени и лёгких у мышей и крыс, хотя у многих учёных статья не вызывает доверия. Если говорить о клинической стороне вопроса, то есть метаанализ, который посвящён использованию искусственных подсластителей. И в этом случае есть некоторая обоснованность насчёт возможного повышения риска возникновения рака, хотя и нельзя назвать её прочной.

"Скорее всего, какого-то выраженного канцерогенного эффекта у подсластителя нет. Аспартам входит в состав многих продуктов. Мы бы сейчас все резко начали болеть раком, если бы это был канцероген, например, уровня полициклических углеводородов. То есть явного канцерогенного эффекта там нет", — объяснил Покровский.

Он отметил, что всё зависит от дозы: если потреблять много аспартама, то и канцерогенный эффект будет. Однако ложками его никто не ест, поэтому и панику разводить нет смысла, считает учёный.