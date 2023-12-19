В Госдуме допустили два варианта контроля за запретом на телефоны в школах

Воспользоваться смартфоном во время учебного процесса ребёнок может только в случае угрозы вреда жизни и здоровью, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, рассказывая о том, как будет контролироваться запрет использования телефонов в школах.

"Мы недавно были в нескольких школах, где пилотно уже был введён принцип запрета мобильных телефонов. Как он работает в той школе, где мы были: на двери висит перечёркнутый телефон, вариантов несколько", — объяснила собеседница RT.

По её словам, есть несколько вариантов контроля за соблюдением ограничения. Первый — дети складывают телефоны в ящичек перед занятиями, а по окончании урока — забирают. Второй вариант позволяет детям держать телефон в рюкзаке во время урока, однако воспользоваться им во время учебного процесса ребёнок может только в случае угрозы вреда жизни и здоровью.

Также, по словам депутата, на родительском собрании администрация школы может договориться с родителями и выбрать подходящий вариант.