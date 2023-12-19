Путин подписал закон о запрете использования смартфонов на уроках

Изменения вносятся в закон "Об образовании", а исключением из запрета устанавливаются ситуации, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей и иные экстренные случаи. Кроме того, теперь учащиеся обязаны соблюдать на уроках дисциплину и правила поведения в образовательном учреждении. Контролировать это будут преподаватели и руководство.