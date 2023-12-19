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19 декабря, 10:39

Путин подписал закон о запрете использования смартфонов на уроках

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на использование мобильных телефонов на уроках. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон "Об образовании", а исключением из запрета устанавливаются ситуации, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей и иные экстренные случаи. Кроме того, теперь учащиеся обязаны соблюдать на уроках дисциплину и правила поведения в образовательном учреждении. Контролировать это будут преподаватели и руководство.

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Напомним, вышеназванный законопроект внесли в Госдуму в октябре. Он прошёл все этапы согласования и уже 13 декабря был одобрен Советом Федерации. Как отмечал профессор Сергей Комков, смартфоны на уроках создают неблагоприятную атмосферу и вредят образовательному процессу.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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