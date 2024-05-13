Названа ежедневная доза кофе, превышение которой грозит опасной патологией
Врач Умнов: Употребление больше трёх чашек кофе в день грозит варикозом
Злоупотребление кофе может привести к варикозу или усилить уже существующую болезнь. Это связано с эффектом кофеина — от него сужаются кровеносные сосуды, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам медика, когда человек выпивает чашку кофе, у него происходит спазм сосудов и выделяется адреналин, отчего усиливается сердцебиение. Также кровь приливает к важным органам, таким как мозг, сердце и печень, в то время как в ногах её становится мало, что повышает риск тромбоза и воспаления стенок сосудов.
При помощи системы поверхностных вен кровь пытается обойти подобные участки. Со временем данный процесс нарушает нормальную работу сосудов, связывающих поверхностные и глубокие вены. Как следствие, кровь начинает застаиваться в поверхностных венозных сосудах, пояснил эксперт.
"Стенки вен, в отличие от артерий, не обладают достаточной упругостью, что и приводит к появлению и углублению варикоза. Но стоит помнить, что к варикозу приводит комплекс факторов, а не только злоупотребление кофе", — отметил Умнов в беседе с NEWS.ru.
При этом доктор указал, что при употреблении не более трёх чашек в день проблем обычно не возникает.
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