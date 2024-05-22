Жёлтые – для кожи, зелёные – от токсинов: Нутрициолог разобрала пользу овощей и фруктов по цветам радуги Нутрициолог Тиханычева: Нужно употреблять до 50 растительных продуктов в неделю 22 мая, 12:36 Нужно употреблять до 50 растительных продуктов в неделю. Обложка © Freepik.com

В мире разнообразных ягод, овощей и фруктов цвет играет ключевую роль не только в их привлекательном внешнем виде, но и в питательной ценности. От сочного красного помидора до ярко-зелёного шпината и фиолетовых ягод — каждый оттенок несёт в себе уникальный комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, способствуя поддержанию хорошего самочувствия. О чём могут говорить цвета этих продуктов, Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

О чём может говорить цвет ягод, овощей и фруктов?

1. Красный цвет. Ягоды и фрукты красного цвета содержат мощный антиоксидант ликопин, который снижает уровень холестерина, способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и укреплению иммунитета.

Рекомендованные продукты для употребления: клубника, вишня, помидоры, гранат, арбуз, черешня, свёкла, красный перец, редис. В летнее время эти продукты можно найти практически в любом магазине и по невысокой цене. Например, средняя стоимость свёклы, по данным скидочного сервиса "Едадил", колеблется в районе 70–120 рублей за кг.

2. Оранжевый и жёлтый. Продукты этих цветов содержат бета-каротин, который в организме превращается в витамин А, необходимый для здоровья кожи, улучшения зрения, а также повышения иммунитета.

Рекомендованные продукты для употребления: тыква, морковь, апельсины, жёлтый перец, папайя.

3. Зелёный. Овощи и фрукты зелёного цвета содержат хлорофилл, помогающий очищать организм от токсинов и улучшающий пищеварение. В летнее время особенно рекомендуется включать в рацион продукты этого цвета, так как это поможет защитить кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, улучшить зрение и снизить уровень холестерина. Кроме того, зелёные продукты обладают низкой калорийностью, что делает их отличным выбором для нормализации веса и помогает в лечении различных хронических заболеваний.

Рекомендованные продукты для употребления: шпинат, брокколи, яблоки, киви, салат, лук-порей, кабачки.

4. Фиолетовый. Ягоды и фрукты этого цвета содержат антоцианы, которые замедляют процессы старения, помогают укрепить кровеносные сосуды, улучшить кровообращение и защитить клетки от повреждений.

Рекомендованные продукты для употребления: черника, голубика, ежевика, вишня, сливы, гранат, тёмный виноград, чёрная смородина, баклажан, фиолетовая капуста, красный лук.

5. Белый. Такие продукты укрепляют иммунную систему, снижают давление и уровень холестерина.

Рекомендованные продукты для употребления: лук, чеснок, китайская и цветная капуста.

Добавляйте в блюда различные виды растительной пищи — зелень, травы, овощи, корнеплоды, фрукты, ягоды, водоросли, грибы, семена, орехи: так можно получить максимально разнообразные фитонутриенты. Старайтесь добавлять растения в каждый приём пищи. Овощей в рационе должно быть в два раза больше, чем фруктов. Стремитесь к употреблению до 50 растительных продуктов в неделю, так вы оздоровите свой кишечник и организм в целом. Храните овощи, ягоды и фрукты на видном месте, чтобы всегда помнить про них и добавлять в рацион. Жанна Тиханычева Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе

А ранее Life.ru рассказывал про самый полезный овощ. По оценке врачей, это нелюбимая многими капуста брокколи. Однако в 100 граммах этого продукта содержится почти вся дневная норма витаминов С и К.

Авторы Андрей Горяничев