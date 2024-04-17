Врач выбрала самый полезный овощ

Брокколи полезен, потому что в 100 граммах этого продукта содержится почти вся дневная норма витаминов С и К, рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. Этот овощ также формирует устойчивость к стрессу, так как является антиоксидантом и регулятором синтеза медиаторов в организме.

Помимо всего этого, в брокколи большое количество клетчатки, которая помогает насыщать организм и улучшать работу работу желудочно-кишечного тракта. Этот сорт капусты является источником лютеина, который служит для поддержания здоровья глаз и капилляров, отметила Утюмова.

"Брокколи содержит каротиноиды, которые отвечают за остроту зрения, повышают чувствительность глаз к яркому свету. Эти же вещества помогают нейтрализовать воздействие свободных радикалов, которые с возрастом разрушают сетчатку глаза", – резюмировала врач в беседе с "Газетой.ru".