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17 апреля, 11:17

Врач выбрала самый полезный овощ

Гастроэнтеролог Утюмова заявила, что брокколи – самый полезный овощ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Брокколи полезен, потому что в 100 граммах этого продукта содержится почти вся дневная норма витаминов С и К, рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. Этот овощ также формирует устойчивость к стрессу, так как является антиоксидантом и регулятором синтеза медиаторов в организме.

Помимо всего этого, в брокколи большое количество клетчатки, которая помогает насыщать организм и улучшать работу работу желудочно-кишечного тракта. Этот сорт капусты является источником лютеина, который служит для поддержания здоровья глаз и капилляров, отметила Утюмова.

"Брокколи содержит каротиноиды, которые отвечают за остроту зрения, повышают чувствительность глаз к яркому свету. Эти же вещества помогают нейтрализовать воздействие свободных радикалов, которые с возрастом разрушают сетчатку глаза", – резюмировала врач в беседе с "Газетой.ru".

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Ранее россиян предупредили, что при неправильном питании желудок очень быстро изнашивается. Чтобы сохранить его здоровым, нужно есть определённые продукты.

Каринэ Гевондян
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