Терапевт перечислил худшие варианты позднего перекуса, который обернётся ночными кошмарами
Врач Асанов: Жирная и калорийная еда может вызвать ночные кошмары
Жирная и калорийная еда, съеденная на ночь, может вызвать кошмары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Ночные кошмары могут быть вызваны определёнными продуктами питания, которые не рекомендуется есть во второй половине дня. Об этом рассказал терапевт Тимур Асанов в беседе с изданием NEWS.ru. К таким продуктам эксперт отнёс жирные сорта сыра, печенье, пирожные, шоколад, какао, а также макаронные и хлебобулочные изделия.
Специалист предлагает скрашивать вечер более полезными и низкокалорийными перекусами, например йогуртом, так как он положительно влияет на пищеварительные процессы.
"Если вы не в состоянии отказать себе в перекусе, утолите голод морковью или горстью орехов. Кстати, в число блюд, которые нельзя употреблять за шесть часов до сна, входит любая острая пища. Она изменяет температуру тела, что влияет на формирование сновидений в стадии быстрого сна", — дополнил врач.
К списку нежелательных продуктов Асанов добавил газировку, так как в ней содержится большое количество сахара.
А ранее ночным кошмарам нашлось медицинское объяснение. По мнению учёных, они могут быть связаны с физиологическими проблемами, подавленными эмоциями и хронической усталостью.