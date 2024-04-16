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16 апреля, 13:45

Терапевт перечислил худшие варианты позднего перекуса, который обернётся ночными кошмарами

Врач Асанов: Жирная и калорийная еда может вызвать ночные кошмары

Жирная и калорийная еда, съеденная на ночь, может вызвать кошмары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Жирная и калорийная еда, съеденная на ночь, может вызвать кошмары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Ночные кошмары могут быть вызваны определёнными продуктами питания, которые не рекомендуется есть во второй половине дня. Об этом рассказал терапевт Тимур Асанов в беседе с изданием NEWS.ru. К таким продуктам эксперт отнёс жирные сорта сыра, печенье, пирожные, шоколад, какао, а также макаронные и хлебобулочные изделия.

Специалист предлагает скрашивать вечер более полезными и низкокалорийными перекусами, например йогуртом, так как он положительно влияет на пищеварительные процессы.

"Если вы не в состоянии отказать себе в перекусе, утолите голод морковью или горстью орехов. Кстати, в число блюд, которые нельзя употреблять за шесть часов до сна, входит любая острая пища. Она изменяет температуру тела, что влияет на формирование сновидений в стадии быстрого сна", — дополнил врач.

К списку нежелательных продуктов Асанов добавил газировку, так как в ней содержится большое количество сахара.

Не ешьте перед сном: Эти 9 продуктов вызовут жуткие ночные кошмары и тяжёлый отходняк утром
Не ешьте перед сном: Эти 9 продуктов вызовут жуткие ночные кошмары и тяжёлый отходняк утром

А ранее ночным кошмарам нашлось медицинское объяснение. По мнению учёных, они могут быть связаны с физиологическими проблемами, подавленными эмоциями и хронической усталостью.

Алексей Берковиц
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