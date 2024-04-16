Терапевт перечислил худшие варианты позднего перекуса, который обернётся ночными кошмарами

Ночные кошмары могут быть вызваны определёнными продуктами питания, которые не рекомендуется есть во второй половине дня. Об этом рассказал терапевт Тимур Асанов в беседе с изданием NEWS.ru. К таким продуктам эксперт отнёс жирные сорта сыра, печенье, пирожные, шоколад, какао, а также макаронные и хлебобулочные изделия.

Специалист предлагает скрашивать вечер более полезными и низкокалорийными перекусами, например йогуртом, так как он положительно влияет на пищеварительные процессы.

"Если вы не в состоянии отказать себе в перекусе, утолите голод морковью или горстью орехов. Кстати, в число блюд, которые нельзя употреблять за шесть часов до сна, входит любая острая пища. Она изменяет температуру тела, что влияет на формирование сновидений в стадии быстрого сна", — дополнил врач.

К списку нежелательных продуктов Асанов добавил газировку, так как в ней содержится большое количество сахара.