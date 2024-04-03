Ночным кошмарам нашлось медицинское объяснение

В течение дня мозг человека получает много информации, постоянно что-то прогнозирует и моделирует ситуации. Кошмар во сне — это не просто тревожный или страшный сон, он вызывает резкое пробуждение. Откуда они берутся и как с ними справиться, рассказала психолог Анна Пестрякова.

"Есть та информация, которую мы анализируем незаметно для себя. Мозг постоянно обдумывает мимику, жесты, тембр голоса, запахи, чтобы понять, что за человек перед нами, к чему следует подготовиться, нет ли опасности. Это необходимо, чтобы максимально эффективно принимать решения", — рассказала психолог в интервью с "Газетой.ru".

По её словам, во сне мозг возвращается ко всей полученной информации. Она из краткосрочной памяти переходит в долгосрочную. Именно во время этого "возвращения" снятся плохие сны. Например, человек посмотрел фильм про стихийное бедствие, когда он ложится спать, мозг обрабатывает эту информацию так, будто это он попадает в центр событий. Кроме того, кошмары снятся тогда, когда негативные эмоции были подавлены. В таком случае тревожные сны — ответная реакция на стресс.

Помимо того, плохие сны могут быть связаны и с физиологическими проблемами: апноэ, синдромом беспокойных ног, различными нарушениями сна. Также кошмары могут вызывать депрессия, посттравматический синдром, фобии и синдром хронической усталости. Если же человек здоров, не находится в состоянии стресса, то тогда нужно обратить внимание на гигиену сна, подчеркнула Пестрякова.

"Не забывайте про физическую активность, кардиотренировки и дневные прогулки. Старайтесь свести на минимум стресс и негативные эмоции. Избегайте людей, которые приносят вам только неприятные эмоции", — резюмировала психолог.