Крадут сон: Названы вещи, которые нельзя держать под кроватью

Важной составляющей качества жизни человека является комфортное место для сна, так как именно в это время происходит восстановление физических и психических силы. Но если кровать расположена неправильно, полноценного отдыха не выйдет. Об этом рассказала эксперт по организации пространства Анастасия Боркан.

"Нельзя располагать кровать напротив входа в комнату, так, чтобы она была заметна от двери. В таком месте человек не чувствует себя в безопасности, и его сон может быть беспокойным. Также лучше не спать головой к окну, а стараться направить изголовье к стене, чтобы создать ощущение опоры", – посоветовала эксперт в беседе с радио Sputnik.

Идеальным вариантом для расположения кровати специалист назвала условный закуток, чтобы стена была и со стороны ног, и со стороны головы.

Кроме того, по её словам, окружающие человека во время отдыха вещи тоже имеют важное значение. Например, многие хранят под кроватями чемоданы и сезонную обувь. Они олицетворяют движение, а не отдых, а потому расслабиться на них сложнее, пояснила эксперт. В результате происходит конфликт пространства и человек внутри не может определиться, то ли он отдыхает, то ли бежит куда-то. Боркан рекомендует хранить под кроватью одеяла и подушки.