Появятся морщины и головные боли: Врач раскрыла, какие последствия ждут любителей спать на животе

Британские эксперты в области сна выяснили, в каком положении человеку полезнее спать, а какое может привести к хроническому недосыпанию. Оказалось, что любители поспать на животе имеют больше проблем со здоровьем. Почему полезнее спать на боку или на спине, доктор Тони Налда рассказала газете The Mirror.

Последствия сна на животе:

— Может привести к болям в пояснице, так как в таком положении выравнивается естественный изгиб позвоночника, что противоестественно. Существующие проблемы со спиной могут усугубиться.

— Происходит давление на грудь, диафрагма пережимается, это затрудняет глубокое дыхание и циркуляцию крови, что приводит к дополнительной нагрузке на сердце и сердечно-сосудистым заболеваниям.

— Из-за того что голова повёрнута набок, мышцы шеи постоянно напряжены, из-за этого могут возникнуть головные боли.

— Неестественный угол также может привести к защемлению нервов, что приведёт к дискомфорту, онемению или покалыванию в руках и кистях и другим неврологическим симптомам.

— Когда человек спит лицом в подушку, оно постоянно находится в приплюснутом и сжатом состоянии, это может привести к раннему образованию морщин.