Появятся морщины и головные боли: Врач раскрыла, какие последствия ждут любителей спать на животе
The Mirror: Сон на животе может привести к проблемам со здоровьем
Сон на животе может привести к проблемам со здоровьем и недосыпанию. Обложка © Freepik / racool-studio
Британские эксперты в области сна выяснили, в каком положении человеку полезнее спать, а какое может привести к хроническому недосыпанию. Оказалось, что любители поспать на животе имеют больше проблем со здоровьем. Почему полезнее спать на боку или на спине, доктор Тони Налда рассказала газете The Mirror.
Последствия сна на животе:
— Может привести к болям в пояснице, так как в таком положении выравнивается естественный изгиб позвоночника, что противоестественно. Существующие проблемы со спиной могут усугубиться.
— Происходит давление на грудь, диафрагма пережимается, это затрудняет глубокое дыхание и циркуляцию крови, что приводит к дополнительной нагрузке на сердце и сердечно-сосудистым заболеваниям.
— Из-за того что голова повёрнута набок, мышцы шеи постоянно напряжены, из-за этого могут возникнуть головные боли.
— Неестественный угол также может привести к защемлению нервов, что приведёт к дискомфорту, онемению или покалыванию в руках и кистях и другим неврологическим симптомам.
— Когда человек спит лицом в подушку, оно постоянно находится в приплюснутом и сжатом состоянии, это может привести к раннему образованию морщин.
Польза сна на боку или на спине:
— Полезен при апноэ во сне (нарушение дыхания). В такой позе дыхательные пути остаются открытыми.
— Сон на спине полезнее для позвоночника, потому что он остаётся в правильном положении и минимизирует нагрузку на суставы.
— Исследования показали, что сон на боку может улучшить здоровье сердца и уменьшить храп.
Как добавила врач-эндокринолог Зухра Павлова, следует правильно выбирать подушку и матрас, которые обеспечат правильный уровень поддержки для выбранного положения. Она также рекомендовала спать не меньше 7–8 часов в сутки и, желательно, ложиться не позже 22:00.
Ранее невролог назвал позу для сна, которая снизит храп и избавит от изжоги. Чаще всего люди спят на боку, и это не случайно, ведь такая поза уменьшает храп и изжогу, не говоря о болях в спине. Сон на спине — вторая по популярности поза, а подходит она тем, у кого болит шея или заложен нос.