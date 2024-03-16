Врач-сомнолог рассказала, сколько должен длиться сон здорового человека

Здоровые люди в среднем спят 6,5–10 часов, в отдельных случаях разброс может составлять от 4 до 12 часов. Об этом рассказала "Газете.ru" врач – сомнолог-невролог Елена Царёва.

По её словам, нужно учитывать, что с возрастом у каждого человека меняется динамика сна. Например, дети спят больше, чем взрослые, а взрослые больше, чем пожилые. Даже в рамках одного возраста бывают короткоспящие и длинноспящие люди: кто-то успевает выспаться за четыре часа, а кому-то необходимы все 12.

Нужно также быть внимательным к себе, чтобы заметить, если продолжительность сна вдруг возрастёт. Это может сигнализировать не только о недосыпе накануне, но и о проблемах со здоровьем.

"Это не совсем естественное состояние. В этом случае нужно исключать заболевания, которые могут к этому приводить", — пояснила Царёва.