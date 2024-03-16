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15 марта, 23:10

Врач-сомнолог рассказала, сколько должен длиться сон здорового человека

Врач-сомнолог Царёва: Норма сна составляет от четырёх до двенадцати часов

Здоровые люди в среднем спят 6,5–10 часов, в отдельных случаях разброс может составлять от 4 до 12 часов. Об этом рассказала "Газете.ru" врач – сомнолог-невролог Елена Царёва.

По её словам, нужно учитывать, что с возрастом у каждого человека меняется динамика сна. Например, дети спят больше, чем взрослые, а взрослые больше, чем пожилые. Даже в рамках одного возраста бывают короткоспящие и длинноспящие люди: кто-то успевает выспаться за четыре часа, а кому-то необходимы все 12.

Нужно также быть внимательным к себе, чтобы заметить, если продолжительность сна вдруг возрастёт. Это может сигнализировать не только о недосыпе накануне, но и о проблемах со здоровьем.

"Это не совсем естественное состояние. В этом случае нужно исключать заболевания, которые могут к этому приводить", — пояснила Царёва.

Сомнолог назвал идеальное время для засыпания
Сомнолог назвал идеальное время для засыпания

Ранее сомнолог предупредил, что короткий вечерний сон скорее навредит человеку, чем поможет. Даже десятиминутный сон вечером может зарядить бодростью на несколько часов и помешать заснуть ночью.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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