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10 марта, 22:55

"Нельзя допускать": Сомнолог предупредил о последствиях "случайного" вечернего сна

Сомнолог Бузунов: Вечернее непреднамеренное засыпание может перебить ночной сон

Даже десятиминутный сон вечером может зарядить бодростью на несколько часов и помешать заснуть ночью, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов.

"Вечернее непреднамеренное засыпание может перебить ночной сон. Этого нельзя допускать. Часто бывает так, что пенсионер поужинал, подремал, а потом заснуть не может. Или человек устал после работы, вечером телевизор посмотрел, задремал, потом пошёл в постель — сон исчез. Как дневной сон освежает — человек может 10–15 минут поспать и получить запас бодрости на несколько часов, — так же можно и вечером перебить сон, — пояснил специалист.

Чтобы не заснуть раньше времени или, наоборот, не иметь проблем со сном, нужно заниматься рутинными домашними делами. Днём поможет психологическая и физическая активность, а вечером она должна быть "низкоуровневой": погладить, сделать уборку, перебрать бумажки. А вот брать в руки смартфон или залезать в компьютер не нужно, ведь сёрфинг — это принятие решений, а значит, мозг начинает напрягаться. В случае необходимости можно прогуляться, лишь бы не принимать горизонтальное положение.

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Ранее невролог-сомнолог рассказала, что не обязательно считать овец, чтобы справиться с бессонницей. Порой в борьбе с ней могут помочь утяжелённые одеяла или энцефалофония ("музыка мозга").

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Анатолий Симоненко
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