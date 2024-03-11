"Нельзя допускать": Сомнолог предупредил о последствиях "случайного" вечернего сна

Даже десятиминутный сон вечером может зарядить бодростью на несколько часов и помешать заснуть ночью, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов.

"Вечернее непреднамеренное засыпание может перебить ночной сон. Этого нельзя допускать. Часто бывает так, что пенсионер поужинал, подремал, а потом заснуть не может. Или человек устал после работы, вечером телевизор посмотрел, задремал, потом пошёл в постель — сон исчез. Как дневной сон освежает — человек может 10–15 минут поспать и получить запас бодрости на несколько часов, — так же можно и вечером перебить сон, — пояснил специалист.

Чтобы не заснуть раньше времени или, наоборот, не иметь проблем со сном, нужно заниматься рутинными домашними делами. Днём поможет психологическая и физическая активность, а вечером она должна быть "низкоуровневой": погладить, сделать уборку, перебрать бумажки. А вот брать в руки смартфон или залезать в компьютер не нужно, ведь сёрфинг — это принятие решений, а значит, мозг начинает напрягаться. В случае необходимости можно прогуляться, лишь бы не принимать горизонтальное положение.