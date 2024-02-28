Врач предупредила о смертельной бессоннице

Рядовая бессонница не считается заболеванием, от которого можно погибнуть, но существует редкое прионное заболевание, которое является характерным для некоторых этнических групп. Обычно это евреи или итальянцы. Этот недуг зовётся семейной фатальной бессонницей, и она может привести к смерти, предупредила соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач – невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, при этом заболевании у людей за несколько месяцев полностью разрушается сон. Первым делом появляется инсомния, с усилением которой ослабевают психические функции, возникают фобии, галлюцинации, наступает нейродегенерация. Под воздействием такого количества факторов человек может умереть. Врач заметила, что в случае, когда человек не может уснуть, но продолжает работать и обслуживать себя самостоятельно, или страдает бессонницей в общей сложности более одного года, то это точно не случай фатальной семейной инсомнии.

Обычная бессонница, о которой не понаслышке знает большинство людей, не представляет такую же опасность.

"Мозг, несмотря на тревогу, найдёт возможность погрузиться в сон. Поэтому последствия для физического здоровья несколько переоцениваются. Это особенно стоит знать пациентам, которые переживают из-за своей бессонницы, читают форумы и пугают себя разными проблемами", — рассказывает Завалко.