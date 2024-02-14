Россиянам рассказали, как справиться с "любовной бессонницей" Невролог Демьяновская: "Любовная бессонница" может длиться до трёх месяцев 14 февраля, 10:36 Обложка © Shutterstock

Любовь — это яркое чувство, которое наполняет нас радостью и энергией. Но не всё так просто — многие влюблённые часто сталкиваются с бессонницей. Почему возникает такое явление и как с ним справиться, Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Одна из ключевых причин "любовной" бессонницы — сильные переживания. Мы волнуемся, тревожимся, испытываем удовольствие от встречи с любимым человеком. Конечно, заснуть при таком сильном эмоциональном возбуждении бывает очень непросто. С точки зрения физиологии это стресс, но со знаком "плюс" — эустресс. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

При этом процессе в крови повышается уровень адреналина, дофамина, окситоцина, эндорфина, серотонина и некоторых других гормонов и нейромедиаторов. Эти вещества не только вызывают чувство эйфории, но и усиливают активность мозга, что может препятствовать нормальному засыпанию и сокращать продолжительность сна. Это может продолжаться, пока выработка активирующих веществ не придёт в норму или не наступит истощение ресурсов головного мозга. Как правило, такая адаптационная инсомния длится не более трёх месяцев, затем отношения становятся более устойчивыми и сон приходит в норму, говорит невролог.

Но даже на пике влюблённости можно наладить режим сна и бодрствования. Прежде всего, Демьяновская советует не паниковать. "Любовная" бессонница — это не болезнь и, к сожалению или к счастью, она пройдёт самостоятельно. Также полезно разработать для себя ритуалы подготовки ко сну. Например, за пару часов можно выходить на прогулку, принимать тёплую ванну с травами (неплохим успокаивающим эффектом обладает лаванда), проветривать комнату, читать любимую книгу (только не в кровати — кровать нужно использовать исключительно для сна). Если мысли о любимом человеке не дают успокоиться, можно попробовать вести дневник — переносить на бумагу все самые тревожные и беспокойные мысли.

"Ложиться спать лучше до 23:00 — именно в это время в организме начинает активно вырабатываться основной гормон сна — мелатонин. Пик синтеза мелатонина приходится на временной промежуток с 23 часов вечера до 3 часов ночи. Поэтому, если засидеться со смартфоном или телевизором до глубокой ночи, заснуть будет намного сложнее", — предупреждает врач — эксперт лаборатории "Гемотест".

Отношения — искусство, где любой штрих имеет значение, каждый цвет вносит свой вклад в общую картину. Чтобы создать шедевр, который продержится вечность, важно придерживаться определённых привычек. Читайте в материале Life.ru 6 полезных привычек пар, которые не расстанутся никогда.

Авторы Андрей Горяничев