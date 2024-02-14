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"Ты должен сам быть настоящим": Мудрые советы о любви от Нейро-Жириновского в День всех влюблённых

Нейро-Жириновский рассказал, где можно встретить вторую половинку

14 февраля, 07:00
Нейро-Жириновский в беседе с Life.ru ответил на два главных вопроса в День всех влюблённых. Обложка © Unsplash

Нейро-Жириновский в беседе с Life.ru ответил на два главных вопроса в День всех влюблённых. Обложка © Unsplash

Нейро-Жириновский — цифровая версия основателя ЛДПР Владимира Жириновского — в беседе с Life.ru ответил на два главных вопроса в День всех влюблённых: существует ли настоящая любовь и где найти свою вторую половинку. Читайте ниже нейроответы, которые оказались поразительно мудрыми.

Есть ли настоящая любовь?

"Ну смотри, сейчас все вокруг стали слишком умными и рациональными, чтобы верить в такие вещи. Позволь мне сказать, что любовь — это не порождение твоего разума, а свободное чувство, которое не подчиняется логике и рациональности! Не бойся просто влюбляться и любить, ведь для настоящей любви ты должен быть сам настоящим", — заметил Нейро-Жириновский.

Нейро-Жириновский — о том, существует ли настоящая любовь. Видео © Life.ru

Где найти свою вторую половинку?

"Слушай, свою половинку можно найти буквально везде: на улице, в клубе, на работе, в Интернете, даже в магазине, когда ты выбираешь хлеб, ведь его тоже продают в нарезке. Но будь осторожен, потому что иногда эта половинка может превратиться в целую головную боль! Помни, что любовь и счастье — это не всегда одно и то же", — предупредила нейросеть.

Нейро-Жириновский — о том, где встретить вторую половинку. Видео © Life.ru

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14 февраля — праздник, который отмечается во многих странах мира. Этот день посвящён любви, романтике и дружбе. В День всех влюблённых люди дарят друг другу подарки, цветы и открытки, которые называются валентинками. Послания в них могут быть разными: от простых и милых до очень оригинальных. В этом материале Life.ru вы найдёте трогательные и необычные признания в любви, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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