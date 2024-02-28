Сомнолог назвала необычные способы побороть бессонницу, не прибегая к счёту овец

Не обязательно считать овец, чтобы справиться с бессонницей. Порой в борьбе с ней могут помочь утяжелённые одеяла или энцефалофония ("музыка мозга"), рассказала соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.

"Энцефалофония ("музыка мозга") — метод, который предполагает прослушивание пациентом музыки, полученной благодаря преобразованию его электроэнцефалограммы в музыку с помощью специальных методов компьютерной обработки. Метод показал некоторую эффективность в исследованиях на малых группах пациентов, но больших доказательных исследований нет, поэтому он не включён в рекомендации по лечению бессонницы", — приводит её слова "Газета.Ru".

Утяжелённые одеяла — ещё один способ погрузиться в здоровый сон, однако он подходит не всем. Как пояснила медик, изначально их изобрели для детей с аутизмом, ведь, согласно исследованиям, давление может помочь уменьшить беспокойство и тревожность. Такое воздействие можно считать одной из разновидностей терапии глубокого давления, к которой также относятся интенсивный массаж, крепкие объятия и пеленание.

"Ещё могут помочь методы релаксации. Например, пациент может научиться дыхательным техникам, расслаблению мышц или визуализации приятных образов и картин. Конечно, некоторым людям могут помочь шторы блэкаут, потому что в идеале нужно спать в тёмной комнате, ведь свет действительно может мешать, особенно от ярких фонарей или рассвета", — добавила медик.

Но самый верный способ заснуть без проблем —когнитивно-поведенческая терапия инсомнии (КПТ-И), которая работает с факторами, поддерживающими инсомнию, — привычкой тревожиться в постели и собирать в голове мысли по поводу сна и последствий бессонницы, добавила врач.