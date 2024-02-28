Сомнолог назвала необычные способы побороть бессонницу, не прибегая к счёту овец
Невролог Завалко: Утяжелённое одеяло поможет в борьбе с бессонницей
Не обязательно считать овец, чтобы справиться с бессонницей. Порой в борьбе с ней могут помочь утяжелённые одеяла или энцефалофония ("музыка мозга"), рассказала соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.
"Энцефалофония ("музыка мозга") — метод, который предполагает прослушивание пациентом музыки, полученной благодаря преобразованию его электроэнцефалограммы в музыку с помощью специальных методов компьютерной обработки. Метод показал некоторую эффективность в исследованиях на малых группах пациентов, но больших доказательных исследований нет, поэтому он не включён в рекомендации по лечению бессонницы", — приводит её слова "Газета.Ru".
Утяжелённые одеяла — ещё один способ погрузиться в здоровый сон, однако он подходит не всем. Как пояснила медик, изначально их изобрели для детей с аутизмом, ведь, согласно исследованиям, давление может помочь уменьшить беспокойство и тревожность. Такое воздействие можно считать одной из разновидностей терапии глубокого давления, к которой также относятся интенсивный массаж, крепкие объятия и пеленание.
"Ещё могут помочь методы релаксации. Например, пациент может научиться дыхательным техникам, расслаблению мышц или визуализации приятных образов и картин. Конечно, некоторым людям могут помочь шторы блэкаут, потому что в идеале нужно спать в тёмной комнате, ведь свет действительно может мешать, особенно от ярких фонарей или рассвета", — добавила медик.
Но самый верный способ заснуть без проблем —когнитивно-поведенческая терапия инсомнии (КПТ-И), которая работает с факторами, поддерживающими инсомнию, — привычкой тревожиться в постели и собирать в голове мысли по поводу сна и последствий бессонницы, добавила врач.
Ранее учёные выяснили, что длительный недостаток сна влияет не только на работоспособность, но и на качество романтических отношений. Как показали результаты исследования, ухудшение качества ночного отдыха было связано с увеличением злости и гнева у испытуемых. Это, в свою очередь, влияло на отношения между людьми.
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