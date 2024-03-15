Врач назвала продукты, после которых бессонница обеспечена

Причиной бессонницы могут быть в первую очередь продукты, содержащие стимуляторы, в том числе кофеин. Об этом рассказала "Газете.ru" врач – эндокринолог-диетолог Оксана Михалёва.

В том числе речь идёт о кофе, шоколаде и крепком чае. Кофеин провоцирует чувство бодрости и прилив энергии из-за влияния на аденозиновые рецепторы в мозге, из-за чего заснуть становится сложно.

"Жирные блюда и продукты на ужин (жирное мясо, фастфуд, блюда с жирными соусами, жареное) надолго нагружают желудочно-кишечный тракт, стимулируя его работу. Кроме того, они могут вызвать дискомфорт в животе, тошноту, тяжесть в правом подреберье, что, конечно, не способствует здоровому сну", — пояснила Михалёва.

Кроме того, спать мешает большое количество белковой пищи, которая стимулирует пищеварение. Это вызывает тяжесть в желудке и нарушает сон.

Рекомендуется принимать пищу хотя бы за два-три часа до сна. Позднее будет сложнее заснуть из-за активности пищеварения и выработки гормонов, требуемых для регуляции ЖКТ и усвоения инсулина, а также глюкагоноподобного пептида.