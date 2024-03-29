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Чек-лист от шеф-повара: Россиянам рассказали, для каких овощей и фруктов весна — самый сезон

29 марта, 12:23
Россиянам рассказали, для каких овощей и фруктов весна — самый сезон. Обложка © Unsplash

Россиянам рассказали, для каких овощей и фруктов весна — самый сезон. Обложка © Unsplash

Весна — пора обновления, вдохновения и, конечно же, период восполнения ресурсов организма после зимы. Поэтому при походе в магазин лучше обратить внимание на натуральные сезонные продукты вместо чипсов и прочих снеков. Бренд-шеф Максим Кузнецов в беседе с Life.ru назвал овощи и фрукты, которые достигают пика зрелости весной и, как следствие, дают максимальную пользу для здоровья. При этом в разгар сезона вы сможете купить их дешевле, чем в любое другое время года.

10 наиболее выгодных и полезных "весенних" продуктов

  1. Киви, цена — в среднем 10 рублей за 100 граммов.
  2. Цветная капуста — в среднем 17 рублей за 100 граммов.
  3. Клюква — в среднем 18 рублей за 100 граммов.
  4. Гранат — в среднем 19 рублей за 100 граммов.
  5. Грибы — в среднем 27 рублей за 100 граммов.
  6. Редис — в среднем 28 рублей за 100 граммов.
  7. Виноград — в среднем 28 рублей за 100 граммов.
  8. Петрушка — в среднем 79 рублей за 100 граммов.
  9. Лук-порей — в среднем 83 рубля за 100 граммов.
  10. Шпинат — в среднем 139 рублей за 100 граммов.

Весной хочется лёгкости, в том числе и в питании. Поэтому попробуйте приготовить простые блюда с сезонными ингредиентами. Например, салат со шпинатом, луком-пореем и гранатом, в который можно добавить филе индейки. Или же вместо тяжёлых гарниров запеките в духовке цветную капусту с грибами. И не стоит забывать про перекусы: смузи — отличный вариант. Смешайте в блендере виноград, клюкву, киви и даже шпинат — у вас получится освежающий весенний напиток.

Максим Кузнецов

Бренд-шеф "Кухни на районе"

Весной хочется лёгкости, в том числе и в питании. Поэтому попробуйте приготовить простые блюда с сезонными ингредиентами. Например, салат со шпинатом, луком-пореем и гранатом, в который можно добавить филе индейки. Или же вместо тяжёлых гарниров запеките в духовке цветную капусту с грибами. И не стоит забывать про перекусы: смузи — отличный вариант. Смешайте в блендере виноград, клюкву, киви и даже шпинат — у вас получится освежающий весенний напиток.
Весной хочется лёгкости, в том числе и в питании. Поэтому попробуйте приготовить простые блюда с сезонными ингредиентами. Например, салат со шпинатом, луком-пореем и гранатом, в который можно добавить филе индейки. Или же вместо тяжёлых гарниров запеките в духовке цветную капусту с грибами. И не стоит забывать про перекусы: смузи — отличный вариант. Смешайте в блендере виноград, клюкву, киви и даже шпинат — у вас получится освежающий весенний напиток.
Диетолог раскрыла, сохраняется ли польза в консервированных продуктах
Диетолог раскрыла, сохраняется ли польза в консервированных продуктах

Кстати, за несколько последних десятилетий многие продукты несправедливо подпали под запрет в контексте правильного питания. На самом деле многие из них не вредят ни здоровью, ни фигуре. В их числе: мороженое, картофель и сливочное масло. Развеиваем миф о "вредных" продуктах в материале Life.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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