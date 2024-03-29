Чек-лист от шеф-повара: Россиянам рассказали, для каких овощей и фруктов весна — самый сезон
Россиянам рассказали, для каких овощей и фруктов весна — самый сезон. Обложка © Unsplash
Весна — пора обновления, вдохновения и, конечно же, период восполнения ресурсов организма после зимы. Поэтому при походе в магазин лучше обратить внимание на натуральные сезонные продукты вместо чипсов и прочих снеков. Бренд-шеф Максим Кузнецов в беседе с Life.ru назвал овощи и фрукты, которые достигают пика зрелости весной и, как следствие, дают максимальную пользу для здоровья. При этом в разгар сезона вы сможете купить их дешевле, чем в любое другое время года.
10 наиболее выгодных и полезных "весенних" продуктов
- Киви, цена — в среднем 10 рублей за 100 граммов.
- Цветная капуста — в среднем 17 рублей за 100 граммов.
- Клюква — в среднем 18 рублей за 100 граммов.
- Гранат — в среднем 19 рублей за 100 граммов.
- Грибы — в среднем 27 рублей за 100 граммов.
- Редис — в среднем 28 рублей за 100 граммов.
- Виноград — в среднем 28 рублей за 100 граммов.
- Петрушка — в среднем 79 рублей за 100 граммов.
- Лук-порей — в среднем 83 рубля за 100 граммов.
- Шпинат — в среднем 139 рублей за 100 граммов.
Весной хочется лёгкости, в том числе и в питании. Поэтому попробуйте приготовить простые блюда с сезонными ингредиентами. Например, салат со шпинатом, луком-пореем и гранатом, в который можно добавить филе индейки. Или же вместо тяжёлых гарниров запеките в духовке цветную капусту с грибами. И не стоит забывать про перекусы: смузи — отличный вариант. Смешайте в блендере виноград, клюкву, киви и даже шпинат — у вас получится освежающий весенний напиток.
Кстати, за несколько последних десятилетий многие продукты несправедливо подпали под запрет в контексте правильного питания. На самом деле многие из них не вредят ни здоровью, ни фигуре. В их числе: мороженое, картофель и сливочное масло. Развеиваем миф о "вредных" продуктах в материале Life.ru.