Чек-лист от шеф-повара: Россиянам рассказали, для каких овощей и фруктов весна — самый сезон

Весна — пора обновления, вдохновения и, конечно же, период восполнения ресурсов организма после зимы. Поэтому при походе в магазин лучше обратить внимание на натуральные сезонные продукты вместо чипсов и прочих снеков. Бренд-шеф Максим Кузнецов в беседе с Life.ru назвал овощи и фрукты, которые достигают пика зрелости весной и, как следствие, дают максимальную пользу для здоровья. При этом в разгар сезона вы сможете купить их дешевле, чем в любое другое время года.