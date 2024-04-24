Эксперт назвала неожиданный афродизиак среди овощей Эксперт Лялина: Сельдерей стимулирует выработку тестостерона 24 апреля, 06:24 Сельдерей стимулирует выработку тестостерона. Обложка © Freepik.com / stockking

Сельдерей — специфический овощ. Раньше его использовали только в качестве лекарственного средства, а потом стали употреблять в пищу. Одним нравится запах, вкус, хруст, структура сельдерея, другие просто его не переносят. Однако полезных свойств у него не отнять. О них Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По её словам, стебли сельдерея и зелень богаты витаминами К, A, С, а также минералами, включая калий и фолиевую кислоту, микроэлементами: бором, кальцием, хлором и другими. Корень содержит растительный белок, сахара, калий, фосфор, кальций, каротин, аскорбиновую и щавелевую кислоты, витамины А, В6, В9, Е, К, пектины, флавоноиды и фуранокумарины.

"Так как сельдерей на 90% состоит из воды, он отлично спасёт от обезвоживания, это овощ с низким калоражем — всего 14 килокалорий", — отмечает Лялина.

Этот овощ отлично защищает от стресса, стимулирует работу ЖКТ, предотвращает возникновение инфаркта и диабета второго типа, смягчает хронические заболевания, обладает мочегонным действием. А антиоксиданты, содержащиеся в сельдерее, помогают в профилактике онкологических заболеваний.

Сельдерей — афродизиак, он стимулирует выработку тестостерона и очень полезен для мужчин за счёт растительного гормона андростерона. А вот для женщин опасен во время беременности и в период менструации из-за присутствия вещества апиола в семенах — оно вызывает сокращение матки, что влечёт за собой или выкидыш, или развитие сильного кровотечения. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Несмотря на все полезные качества, у сельдерея есть побочные эффекты. Например, в соке сельдерея содержатся фуранокумарины и псоралены, которые могут вызывать проблемы с кожей и вести к повреждению печени из-за промежуточных продуктов распада во время метаболизма. При взаимодействии с лекарственными препаратами, разжижающими кровь, сок сельдерея тоже может повести себя негативно. Поэтому его лучше разбавлять или добавлять в него другие фрукты и овощи, советует Лялина.

Кроме того, сельдерей больше, чем другие корнеплоды, накапливает остаточные пестициды. В достаточно больших количествах или при регулярном воздействии эти токсины могут привести к интоксикации головного мозга и нервной системы, а также увеличить риск гормональных осложнений и рака. Поэтому при выборе сельдерея отдавайте предпочтение органическим растениям или выращивайте их сами.

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Авторы Андрей Горяничев