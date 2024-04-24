Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Эксперт назвала неожиданный афродизиак среди овощей

Эксперт Лялина: Сельдерей стимулирует выработку тестостерона

24 апреля, 06:24
Сельдерей стимулирует выработку тестостерона. Обложка © Freepik.com / stockking

Сельдерей стимулирует выработку тестостерона. Обложка © Freepik.com / stockking

Сельдерей — специфический овощ. Раньше его использовали только в качестве лекарственного средства, а потом стали употреблять в пищу. Одним нравится запах, вкус, хруст, структура сельдерея, другие просто его не переносят. Однако полезных свойств у него не отнять. О них Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По её словам, стебли сельдерея и зелень богаты витаминами К, A, С, а также минералами, включая калий и фолиевую кислоту, микроэлементами: бором, кальцием, хлором и другими. Корень содержит растительный белок, сахара, калий, фосфор, кальций, каротин, аскорбиновую и щавелевую кислоты, витамины А, В6, В9, Е, К, пектины, флавоноиды и фуранокумарины.

"Так как сельдерей на 90% состоит из воды, он отлично спасёт от обезвоживания, это овощ с низким калоражем — всего 14 килокалорий", — отмечает Лялина.

Врач назвал четыре "суперфуда", без которых не обойтись после 40 лет
Врач назвал четыре "суперфуда", без которых не обойтись после 40 лет

Этот овощ отлично защищает от стресса, стимулирует работу ЖКТ, предотвращает возникновение инфаркта и диабета второго типа, смягчает хронические заболевания, обладает мочегонным действием. А антиоксиданты, содержащиеся в сельдерее, помогают в профилактике онкологических заболеваний.

Сельдерей — афродизиак, он стимулирует выработку тестостерона и очень полезен для мужчин за счёт растительного гормона андростерона. А вот для женщин опасен во время беременности и в период менструации из-за присутствия вещества апиола в семенах — оно вызывает сокращение матки, что влечёт за собой или выкидыш, или развитие сильного кровотечения.

Ирина Лялина

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Сельдерей — афродизиак, он стимулирует выработку тестостерона и очень полезен для мужчин за счёт растительного гормона андростерона. А вот для женщин опасен во время беременности и в период менструации из-за присутствия вещества апиола в семенах — оно вызывает сокращение матки, что влечёт за собой или выкидыш, или развитие сильного кровотечения.
Сельдерей — афродизиак, он стимулирует выработку тестостерона и очень полезен для мужчин за счёт растительного гормона андростерона. А вот для женщин опасен во время беременности и в период менструации из-за присутствия вещества апиола в семенах — оно вызывает сокращение матки, что влечёт за собой или выкидыш, или развитие сильного кровотечения.
Названы 6 продуктов, которые помогут вывезти, если вы не вывозите
Названы 6 продуктов, которые помогут вывезти, если вы не вывозите

Несмотря на все полезные качества, у сельдерея есть побочные эффекты. Например, в соке сельдерея содержатся фуранокумарины и псоралены, которые могут вызывать проблемы с кожей и вести к повреждению печени из-за промежуточных продуктов распада во время метаболизма. При взаимодействии с лекарственными препаратами, разжижающими кровь, сок сельдерея тоже может повести себя негативно. Поэтому его лучше разбавлять или добавлять в него другие фрукты и овощи, советует Лялина.

Кроме того, сельдерей больше, чем другие корнеплоды, накапливает остаточные пестициды. В достаточно больших количествах или при регулярном воздействии эти токсины могут привести к интоксикации головного мозга и нервной системы, а также увеличить риск гормональных осложнений и рака. Поэтому при выборе сельдерея отдавайте предпочтение органическим растениям или выращивайте их сами.

Гастроэнтеролог объяснила, можно ли "почистить" печень с помощью голодания и сельдерея
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли "почистить" печень с помощью голодания и сельдерея

А ранее Life.ru рассказывал о "врагах" мужского либидо среди продуктов. Это прежде всего соя, горох, фасоль, а также пиво и квас. А вот повысить либидо поможет самый обычный российский овощ.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!