Врач назвал четыре "суперфуда", без которых не обойтись после 40 лет

Терапевт, эндокринолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито в беседе с Лайфом рассказал о "суперфудах", без которых не обойтись после 40 лет. Специалист включил в свой список четыре позиции, начав с сельдерея. По словам медика, эта уникальная овощная культура позволяет сохранить молодость. Также есть данные, что сельдерей обладает отрицательной калорийностью, то есть человек от него худеет.

"Здесь, конечно, играет большую роль то, как он приготовлен, то есть в свежем виде или термически обработанном. Когда мы употребляем термически необработанный, наш организм тратит на переваривание большое количество энергии для выработки желудочного сока, желчи, поджелудочного сока, на работу моторики ЖКТ. В результате для некоторых продуктов количество калорий, которые мы из сельдерея получаем, практически минимальное либо сопоставимо с тем, которые мы затрачиваем на его переваривание", — рассказал Жито, пояснив, что, потребляя сельдерей, человек снижает массу тела.

Кроме того, данная овощная культура содержит много воды. Согласно одной из гипотез, отметил врач, старение — это постепенный уход жидкости из организма. Кроме того, содержащиеся в сельдерее витамины C и K благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, а фосфор помогает поддерживать нормальный костный метаболизм, добавил доктор.

Ещё одним "суперфудом", по словам терапевта, является тыква, особенно тыквенные семечки. В них меньше калорий, чем в орехах и других семечках. Также это дополнительный источник жирных кислот омега-3. На основе тыквы даже изготавливаются некоторые препараты, которые снижают уровень холестерина и защищают печень, то есть являются ещё и гепатопротекторами, указал эндокринолог.

"Следующим суперфудом является красная рыба, особенно лососёвые. Как и тыква, этот продукт содержит огромное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые встраиваются в мембраны практически всех клеток и защищают организм от вредного токсического воздействия свободных радикалов. Во-вторых, красная рыба славится большим количеством витамина D, который задействован практически во всех метаболических реакциях, содержит необходимое количество йода и брома, тем самым нормализует работу щитовидной железы, которая также отвечает за процессы метаболизма нашего организма", — подчеркнул доктор.

Замыкает список чеснок. Этот овощ можно употреблять как в свежем, так и в сухом молотом виде, отметил собеседник Лайфа, добавив, что чеснок — отличный противовирусный, противобактериальный продукт, который можно назвать лекарственным препаратом. Также за счёт большого количества биофлавоноидов он улучшает состояние кожи, иммунитета и сердечно-сосудистой системы, поэтому для тех, кому исполнилось 40, чеснок просто незаменим в пищевом рационе.