Гастроэнтеролог объяснила, можно ли "почистить" печень с помощью голодания и сельдерея

Улучшить состояние печени с помощью яблок, сельдерея, лимонов, масел и расторопши невозможно, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Феклистова. По её словам, печень сама выводит все токсины и влияние извне не изменит сложных биохимических процессов.

"Печень — химическая лаборатория с огромным количеством процессов, в том числе процессом детоксикации. Сбой последней происходит только при серьёзных повреждениях, например при циррозе, когда часть клеток заменяет соединительная ткань. В других случаях печень самостоятельно справляется со своими задачами без дополнительных влияний на неё", — подчеркнула врач Видновской КБ в беседе с NEWS.ru.

По словам медика, "чисткой" можно только усугубить состояние печени. Эксперт отметила, что приём БАД без назначения врача может забить орган токсинами. Голодание и разгрузочные дни на постоянной основе медик тоже не рекомендует, потому что такие строгие диеты могут стать фактором риска желчнокаменной болезни.

"Желчегонные препараты назначаются только врачом. Если вы действительно хотите помочь своей печени, то придерживайтесь здорового образа жизни: соблюдайте режим питания, следите за весом, занимайтесь физкультурой. Откажитесь от вредных привычек", — заключила медик.