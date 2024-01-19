Больные желудок или печень: Терапевт объяснила, о чём говорит налёт на языке

По характеру налёта на языке можно определить проблемы желудочно-кишечного тракта. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Зарема Тен.

Так, по её словам, при язве 12-перстной кишки у корня языка будет насыщенный белый налёт. При больном желудке на языке образуется налёт белесовато-сероватого цвета, а при проблемной печени он варьируется от светло-жёлтого до коричневого. Кроме того, при нарушении работы пищевода, желудка и 12-перстной кишки больные ощущают кислый привкус во рту. Также при заболеваниях ЖКТ язык отекает и на нём чётко видны отпечатки зубов.

"Желтоватый налёт на языке характерен для паразитарной инвазии, которая локализуется в жёлчных путях. Чаще всего это лямблиоз. А при поражении поджелудочной железы налёт более интенсивный, желтовато-белесоватый, его сложно удалить зубной щёткой", — объяснила терапевт, добавив, что в области удалённого налёта всегда присутствует дискомфорт.