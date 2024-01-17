Терапевт рассказал, как не перепутать стоматит с раком полости рта

Болезненные язвочки во рту в медицине называют стоматитом, однако также такие образования могут говорить и об онкологии. Об этом рассказал "Вечерней Москве" врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Стоматит может возникнуть из-за неудачного протезирования, а также инфекционных заболеваний, включая кандидоз рта, сифилис, ВИЧ. Ещё причины — недостаток витаминов группы В, травмы ротовой полости едой, заболевания ЖКТ. Если недуг возникает регулярно, это может говорить об онкологии полости рта или заболеваниях желудка.

"Не забывайте чистить зубы, использовать ополаскиватели, своевременно удалять зубные камни и посещать стоматолога", — посоветовал Кондрахин.

Стоматит можно попробовать поначалу вылечить самому. Для этого нужно обрабатывать ротовую полость антисептическими средствами или специальными растворами для дезинфекции. Если не помогает, впору обратиться к специалисту и в первую очередь исключить онкологию. Чем раньше обратиться, тем успешнее будет лечение, заключил медик.