От насморка до рака: Терапевт рассказала, о каких болезнях может говорить сухость во рту
Терапевт Романенко: Сухость во рту может быть следствием патологии слюнных желёз
Сухость во рту, то есть ксеростомия, может возникнуть после того, как человек много поговорит, поест сухой пищи или перенервничает, однако зачастую такое явление связано с серьёзными заболеваниями, поэтому стоит обратиться к врачу. Об этом заявила терапевт, главный врач сети клиник "Твой доктор" Татьяна Романенко.
"В первую очередь сухость во рту может быть связана с патологией слюнных желёз. Те могут воспаляться, иногда там образуются камни. Причиной часто становятся инфекционные заболевания (например, паротит или любой вирус). Хронический сиалоаденит (воспалительное заболевание слюнных желёз) тоже приводит к повышенной сухости во рту. Крайнее проявление — аутоиммунное воспаление желёз (болезнь Шегрена)", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".
Кроме того, такая проблема может говорить о хроническом насморке, кариесе, инфекции в полости рта и сахарном диабете. Также неприятные ощущения могут появиться при эмоциональных расстройствах, неврозе и депрессии. Ещё причиной могут быть опухоль, проблемы с желудочно-кишечным трактом и эндокринные заболевания, связанные с щитовидной железой и надпочечниками. Романенко добавила, что также подобное состояние могут вызывать вредные привычки, среди которых курение.
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