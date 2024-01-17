Врач рассказала, где легче всего подцепить микоплазменную пневмонию

Заразиться микоплазменной пневмонией можно в тесных коллективах, так как передаётся она воздушно-капельным путём. Чаще всего этим заболеванием страдают дети, рассказала терапевт и кардиолог Анна Ратникова.

"За последние годы мы привыкли слышать о ковидных пневмониях, но на фоне снижения заболеваемости ковидом, безусловно, лидирующие позиции занимают теперь традиционные возбудители, которым в том числе и является микоплазма пневмония", — рассказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Симптомы этой пневмонии включают лихорадку, кашель с отхождением мокроты или без неё, боли в грудной клетке, а также боль в горле, насморк, конъюнктивит и повышенную температуру до 38,5–39 градусов. Основное различие между микоплазменной пневмонией и типичными пневмониями заключается в возбудителе заболевания. Если типичные пневмонии вызываются пневмококком, стафилококком или пневмококком группы А, то микоплазменная пневмония вызывается микоплазмой и другими атипичными возбудителями.

Ратникова рассказала, что в настоящее время количество случаев микоплазменной пневмонии не так велико и ситуация относительно стабильна. По её словам, существуют эффективные препараты для лечения этого заболевания и они широко известны, поэтому ситуация под контролем.