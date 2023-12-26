Вспышки микоплазменной инфекции, вызывающей пневмонию: Как уберечься и чем лечить Микоплазменная пневмония — инфекционное заболевание лёгких, распространяющееся в последнее время особенно активно. Что это такое, какие могут быть симптомы, осложнения и как лечить этот вид пневмонии — читайте подробнее на Life.ru. 26 декабря, 04:00 Микоплазмоз: симптомы у детей и взрослых, причины, профилактика и лечение. Фото © Shutterstock

Вспышка микоплазменной пневмонии началась в Китае в середине ноября, а затем распространилась по Германии, Франции, Италии и уже добралась до России. Вероятно, эпидемия продлится вплоть до весны 2024 года. Основной группой, пострадавшей от этой эпидемии, являются дети младшего возраста.

Давайте выясним, что же такое микоплазменная пневмония, каковы её симптомы и так ли она опасна, как о ней говорят.

Что такое микоплазменная инфекция: бактерия или вирус?

Микоплазменная инфекция — это инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами, называемыми микоплазмами. Микоплазмы — это прокариоты, которые относятся к классу бактерий, но не имеют клеточной стенки. Эти микроорганизмы обладают способностью инфицировать различные органы и ткани человека, вызывая широкий спектр заболеваний, таких как пневмония, бронхит, фарингит и уретрит.

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук, заместителя главного врача клиники "Мпрофико" Алексея Жито, микоплазменная пневмония занимает какое-то среднее промежуточное положение между бактериальной и вирусной пневмонией.

Микоплазма является бактерией, но бактерией не обычной, а облигатным внутриклеточным паразитом. То есть она живёт только внутри клеток организма, и, соответственно, не все антибиотики её могут достать. И это большая проблема. Критическим моментом является неправильное назначение антибиотиков, направленных на клеточную стенку, которой у микоплазмы просто нет. Терапевт Алексей Жито

Ситуация с заболеваемостью в России и мире

И хотя сейчас начался подъём заболеваемости микоплазменной пневмонией как в России, так и во всём мире, эксперты заявляют, что причин для особого беспокойства по поводу эпидемии данного заболевания нет. Это уже происходило ранее, и медики знают, как справляться с респираторными инфекциями, вызванными микоплазмой.

В данный момент наблюдается новая волна заболеваемости этой инфекцией, которая появляется каждые три-пять или восемь лет.

Симптомы микоплазменной пневмонии

Инкубационный период микоплазменной пневмонии может продолжаться от 1 до 4 недель, обычно 12–14 дней. Заболевание обычно начинается постепенно, но может быть и подострым или острым.

Симптомы у взрослых и детей отличаются не сильно и в основном похожи на признаки ОРВИ.

Микоплазма опасна различными осложнениями, в первую очередь — тяжелейшей пневмонией с сепсисом и смертью пациента. Она действительно маскируется под ОРВИ и в лёгкой степени может проходить даже незамеченной. То есть, например, коллега на работе переносит микоплазменную пневмонию и просто плохо себя чувствует и кашляет, а другой человек заболевает пневмонией и умирает. Такая ситуация вполне возможна. Кандидат медицинских наук Алексей Жито

Микоплазменная пневмония у детей

Заболевание может протекать и вовсе без видимых симптомов. Если у детей с микоплазменной пневмонией поражены только верхние дыхательные пути, то обычно проявляются типичные симптомы ОРВИ:

першение и боль в горле;

насморк;

повышение температуры до 37–38 градусов;

общая слабость и ломота в мышцах;

сухой кашель;

возможны проблемы с желудком и кишечником (тошнота, боли в животе, нарушения стула).

Микоплазменная пневмония у детей может протекать как бессимптомно, так и довольно тяжело. Фото © Shutterstock

У этого заболевания нет специфических симптомов. Характерным симптомом является продолжительный кашель в течение 10–15 дней. Симптомы могут появляться и исчезать: сначала усиливаться в течение 2–7 дней, затем уменьшаться. В то же время больной остаётся заразным, поэтому важно пройти полное лечение и только уже после выздоровления восстанавливать прежние социальные контакты.

По словам врача-педиатра АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Оксаны Мурзиной, начинается микоплазменная пневмония обычно с высокой температуры и приступообразного навязчивого кашля, который без лечения специальными антибиотиками, отхаркивающими средствами и бронходилататорами может мучить больного очень долго.

Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, важно обратиться к врачу и сдать анализ на обнаружение микоплазмы. Эта пневмония не проходит самостоятельно и не лечится сиропами и травами! Педиатр Оксана Мурзина

Микоплазменная пневмония у взрослых

Симптомы микоплазменной пневмонии у взрослых включают поражение верхних дыхательных путей, такие как назофарингит и ларингит. Пациенты могут испытывать заложенность носа, сухость в горле, осиплость голоса.

Может ухудшиться общее состояние, наблюдается повышение температуры тела, появляется слабость и потливость. Кашель при микоплазменной пневмонии длится долгое время, обычно 10–15 дней. Может быть очень сильным и изнурительным, с малым количеством мокроты, способен приобретать хронический характер, сохраняясь на протяжении 4–6 недель.

В редких случаях пневмония может вызывать высыпания на коже, боли в мышцах, расстройство желудка, нарушение сна, головную боль и онемение.

В некоторых случаях микоплазменная пневмония вызывает фибринозный или экссудативный плеврит и ухудшение обструктивного синдрома у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями лёгких.

Обычно симптомы микоплазменной пневмонии исчезают самостоятельно через 7–10 дней, но есть риск развития смешанной формы пневмонии, когда присоединяется вторичная инфекция. Также возможны осложнения, такие как миелит, энцефалит, менингит и другие.

Из нетипичного: могут болеть суставы и появляться сыпь в качестве проявления аутоиммунного заболевания. Отличить микоплазменную пневмонию от ОРВИ можно с помощью анализа на микоплазму. Врач Оксана Мурзина

Как связаны микоплазменная пневмония и ковид?

Нынешняя вспышка заболеваемости является следствием выхода из карантина. Причина заключается в том, что принятые меры по борьбе с COVID-19 не позволяли сезонным инфекциям распространяться так, как это обычно происходит. В результате этого иммунитет людей ослаб и в некотором смысле забыл, как бороться с вредными микроорганизмами. В общем, образовался так называемый долг перед иммунитетом, который будет погашен сразу, как жизнь вернётся в привычное русло.

Насколько опасна микоплазма?

Врачи единодушно подтверждают, что микоплазменная инфекция относится к категории лёгких респираторных заболеваний, несмотря на кричащие об этой инфекции заголовки СМИ.

Если организм находится в здоровом состоянии и не имеет серьёзных сопутствующих заболеваний, то при заражении Mycoplasma pneumoniae инфекция может быть повержена самим организмом, подобно насморку. Однако если организм ослаблен, то возможно развитие осложнений в виде тяжёлой пневмонии. Микоплазма также может повредить почки и головной мозг. Естественно, данную инфекцию нельзя игнорировать, потому лучше обратиться к врачу.

Обязательно ли развивается пневмония?

Название патогена Mycoplasma pneumoniae может ввести в заблуждение, так как обычно вызывает инфекцию лишь верхних дыхательных путей, которая чаще всего проявляется в виде трахеобронхита. Развитие пневмонии, которая является более серьёзным состоянием, встречается гораздо реже.

Как мы уже выяснили ранее, микоплазменная инфекция проявляется с теми же симптомами, что и другие острые респираторные заболевания, включая поражение дыхательных путей, боль в горле, кашель и повышение температуры. Однако все эти симптомы не так ярко выражены, как при классических случаях пневмонии.

При микоплазмозе не всегда развивается пневмония. Исключить её можно, получив направление на КТ или рентген. Фото © Shutterstock

Можно ли заболеть повторно?

Дети болеют чаще, потому что их иммунная система ещё не до конца развита. В течение нашей жизни мы можем переболеть микоплазмой несколько раз, даже не осознавая этого. Это значит, что после перенесённой инфекции нет гарантии, что мы не заболеем ею снова.

Чем лечить микоплазменную пневмонию?

Обычно инфекция, вызванная микоплазмой, хорошо поддаётся лечению.

Для этого используются антибиотики, которые в большинстве случаев дают положительный результат. Однако, учитывая массовое использование антибиотиков во время пандемии CoViD-19, возможно развитие устойчивости микоплазмы к некоторым из них.

Кстати, как отмечают некоторые специалисты, сильный всплеск микоплазменной пневмонии в Китае как раз и мог возникнуть в результате бесконтрольного использования антибиотиков, что привело к появлению устойчивых штаммов микоплазмы. К счастью, микобактерии могут быть вылечены несколькими типами антибиотиков. Если один не сработает, можно подобрать другой препарат.

Профилактика микоплазменной инфекции

Для предотвращения заражения микоплазменной инфекцией органов дыхания необходимо следовать правилам, которые используются при эпидемиях гриппа и ОРВИ. А именно:

Избегать посещения мест с большим скоплением людей. Не контактировать с инфицированными людьми. Носить одноразовые маски. Соблюдать нормы гигиены. Соблюдать режим дня. Правильно и сбалансированно питаться. Проветривать помещение и прогуливаться на свежем воздухе.

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Авторы Андрей Ананьев