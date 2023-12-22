Грипп А — вирус, обнаруженный у 16 пассажиров-детей поезда Тюмень – Адлер. Что такое грипп А, каковы его симптомы, какие последствия и осложнения этого заболевания — читайте подробнее на Life.ru.

Вспышка гриппа А у детей в поезде Тюмень – Адлер: симптомы болезни и чем она может быть опасна

В ночь на 21 декабря поезд, который ехал из Тюмени в Адлер, был вынужденно остановлен из-за вспышки инфекционного заболевания среди детей. После обследования выяснилось, что у пятнадцати детей обнаружен вирус гриппа А.

Давайте разберёмся, что это за разновидность гриппа и чем он опасен.