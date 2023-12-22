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Вспышка гриппа А у детей в поезде Тюмень – Адлер: симптомы болезни и чем она может быть опасна

Грипп А — вирус, обнаруженный у 16 пассажиров-детей поезда Тюмень – Адлер. Что такое грипп А, каковы его симптомы, какие последствия и осложнения этого заболевания — читайте подробнее на Life.ru.

22 декабря, 09:50
Грипп А: симптомы, распространение, лечение, осложнения и профилактика. Фото © Shutterstock

Грипп А: симптомы, распространение, лечение, осложнения и профилактика. Фото © Shutterstock

В ночь на 21 декабря поезд, который ехал из Тюмени в Адлер, был вынужденно остановлен из-за вспышки инфекционного заболевания среди детей. После обследования выяснилось, что у пятнадцати детей обнаружен вирус гриппа А.

Давайте разберёмся, что это за разновидность гриппа и чем он опасен.

У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А, ещё у 70 — ОРВИ
У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А, ещё у 70 — ОРВИ

Что такое грипп А

Грипп А — это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом инфлюэнцы типа А. Этот вид вируса является самым распространённым и может вызывать серьёзные вспышки и эпидемии. Вирус гриппа А имеет высокую изменчивость, что осложняет создание универсальной вакцины и делает его особенно опасным.

Разновидности гриппа А: H1N1/H3N2

Сезонный грипп, который мы наблюдаем каждый год, обычно вызывается несколькими подтипами вируса инфлюэнцы типа A. Самыми распространёнными подтипами являются H1N1 (свиной грипп) и H3N2 (гонконгский), которые вызывают большинство случаев инфекции. В некоторые годы также может появляться подтип H1N2, хотя он встречается гораздо реже. Кроме того, некоторые случаи сезонного гриппа могут быть вызваны вирусом инфлюэнцы типа B, хотя это случается довольно редко, и протекает болезнь гораздо легче.

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Грипп А относится к семейству РНК-вирусов. В зависимости от основного хозяина подобный грипп называют куриным, свиным, человечьим и так далее. Он поражает верхние дыхательные пути, реже бронхи и лёгкие

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Симптомы гриппа

Симптомы H1N1 очень похожи на те, которые возникают при обычном гриппе:

  • резкое повышение температуры;
  • кашель;
  • боль в горле;
  • слабость в теле;
  • озноб;
  • лихорадка;
  • головная боль;
  • общее недомогание.

Часто люди также испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за интоксикации организма.

"Ситуация опасная": Вспышки самого тяжёлого гриппа А, который нашли у снятых с поезда детей, начались по всей России
"Ситуация опасная": Вспышки самого тяжёлого гриппа А, который нашли у снятых с поезда детей, начались по всей России

Последствия и осложнения

Основная опасность гриппа не в повышенной температуре до 39 °С и выше, а в его осложнениях. Такой грипп, как H1N1, может вызывать тяжёлые осложнения и усугубление хронических заболеваний.

Тяжёлая форма заболевания характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. В отличие от бактериальной пневмонии, этот вид не подвержен действию антибиотиков и может вызвать серьёзные осложнения и привести к летальному исходу, если пациент не получил своевременного лечения. При осложнении гриппа A (H1N1) пневмонией появляются постоянный кашель, длительная высокая температура тела, повышенное потоотделение, рассеянные влажные хрипы, выраженные признаки отравления и другие симптомы.

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Вирус гриппа А очень часто мутирует, и против него сложнее всего создать вакцину. Самыми тяжёлыми осложнениями являются пневмония, менингит, миокардит. Чаще всего болезнь сопровождают симптомы интоксикации (лихорадка до 38 градусов, озноб, слабость), кашель, насморк, суставные и мышечные боли. Иногда возникают носовые кровотечения, кровоизлияния на коже

Врач Александр Умнов

Как лечить грипп типа А

Самое главное — не заниматься самолечением! Если у вас возникли даже незначительные признаки вирусной инфекции, как можно скорее обратитесь к медицинскому специалисту.

Сколько длится инкубационный период / Сколько дней человек с гриппом заразен

Инкубационный период (время между заражением гриппом и появлением симптомов) колеблется от нескольких часов до четырёх дней, в среднем двое-трое суток.

Тяжелее всего грипп А переносят сердечники, пожилые люди и дети. Фото © Shutterstock

Тяжелее всего грипп А переносят сердечники, пожилые люди и дети. Фото © Shutterstock

Человек становится заразным за один день до появления симптомов заболевания. Максимальная степень заразности наблюдается в течение первых трёх дней болезни. За следующие семь дней после заражения способность выделять вирус постепенно снижается.

Как долго болеют гриппом А?

Грипп разделяется на три степени тяжести в зависимости от продолжительности заболевания:

  • Лёгкая: до семи дней.
  • Среднетяжёлая: симптомы сохраняются до 10–14 дней.
  • Тяжёлая: выздоровление затягивается на две недели и более.

Если грипп протекает без осложнений, облегчение обычно наступает на третий-четвёртый день болезни, но температура может сохраняться до пяти-семи дней. Кашель и слабость могут продолжаться дольше. В случае лёгкого течения гриппа рекомендуется взять больничный на пять-семь дней и соблюдать постельный режим, так как организму нужно сохранить силы для борьбы с инфекцией.

Не допускайте самолечения! Грипп намного более опасен, чем ОРВИ. Фото © Shutterstock

Не допускайте самолечения! Грипп намного более опасен, чем ОРВИ. Фото © Shutterstock

Профилактика гриппа и ОРВИ

Способы общей профилактики:

  1. Поддерживайте личную гигиену. Регулярно мойте руки, избегайте контакта с грязными поверхностями и не трогайте лицо немытыми руками.
  2. Промывайте нос при помощи солевого раствора или специальных солевых спреев, чтобы увлажнить и очистить носовые проходы.
  3. При необходимости используйте маску, чтобы предотвратить распространение крупных частиц слюны при кашле и чихании.
  4. Обеспечьте тщательную уборку помещений, особенно влажную уборку и проветривание, чтобы уменьшить наличие вирусов в тёплых и пыльных местах.
  5. Избегайте скоплений людей, особенно в общественных местах, где есть вероятность встретить инфицированных людей.
  6. Поддерживайте здоровый образ жизни, включающий в себя правильное питание, физическую активность и прогулки на свежем воздухе.
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев
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