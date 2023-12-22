Вспышка гриппа А у детей в поезде Тюмень – Адлер: симптомы болезни и чем она может быть опасна
Грипп А — вирус, обнаруженный у 16 пассажиров-детей поезда Тюмень – Адлер. Что такое грипп А, каковы его симптомы, какие последствия и осложнения этого заболевания — читайте подробнее на Life.ru.
Грипп А: симптомы, распространение, лечение, осложнения и профилактика. Фото © Shutterstock
В ночь на 21 декабря поезд, который ехал из Тюмени в Адлер, был вынужденно остановлен из-за вспышки инфекционного заболевания среди детей. После обследования выяснилось, что у пятнадцати детей обнаружен вирус гриппа А.
Давайте разберёмся, что это за разновидность гриппа и чем он опасен.
Что такое грипп А
Грипп А — это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом инфлюэнцы типа А. Этот вид вируса является самым распространённым и может вызывать серьёзные вспышки и эпидемии. Вирус гриппа А имеет высокую изменчивость, что осложняет создание универсальной вакцины и делает его особенно опасным.
Разновидности гриппа А: H1N1/H3N2
Сезонный грипп, который мы наблюдаем каждый год, обычно вызывается несколькими подтипами вируса инфлюэнцы типа A. Самыми распространёнными подтипами являются H1N1 (свиной грипп) и H3N2 (гонконгский), которые вызывают большинство случаев инфекции. В некоторые годы также может появляться подтип H1N2, хотя он встречается гораздо реже. Кроме того, некоторые случаи сезонного гриппа могут быть вызваны вирусом инфлюэнцы типа B, хотя это случается довольно редко, и протекает болезнь гораздо легче.
Грипп А относится к семейству РНК-вирусов. В зависимости от основного хозяина подобный грипп называют куриным, свиным, человечьим и так далее. Он поражает верхние дыхательные пути, реже бронхи и лёгкие
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
Симптомы гриппа
Симптомы H1N1 очень похожи на те, которые возникают при обычном гриппе:
- резкое повышение температуры;
- кашель;
- боль в горле;
- слабость в теле;
- озноб;
- лихорадка;
- головная боль;
- общее недомогание.
Часто люди также испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за интоксикации организма.
Последствия и осложнения
Основная опасность гриппа не в повышенной температуре до 39 °С и выше, а в его осложнениях. Такой грипп, как H1N1, может вызывать тяжёлые осложнения и усугубление хронических заболеваний.
Тяжёлая форма заболевания характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. В отличие от бактериальной пневмонии, этот вид не подвержен действию антибиотиков и может вызвать серьёзные осложнения и привести к летальному исходу, если пациент не получил своевременного лечения. При осложнении гриппа A (H1N1) пневмонией появляются постоянный кашель, длительная высокая температура тела, повышенное потоотделение, рассеянные влажные хрипы, выраженные признаки отравления и другие симптомы.
Вирус гриппа А очень часто мутирует, и против него сложнее всего создать вакцину. Самыми тяжёлыми осложнениями являются пневмония, менингит, миокардит. Чаще всего болезнь сопровождают симптомы интоксикации (лихорадка до 38 градусов, озноб, слабость), кашель, насморк, суставные и мышечные боли. Иногда возникают носовые кровотечения, кровоизлияния на коже
Врач Александр Умнов
Как лечить грипп типа А
Самое главное — не заниматься самолечением! Если у вас возникли даже незначительные признаки вирусной инфекции, как можно скорее обратитесь к медицинскому специалисту.
Сколько длится инкубационный период / Сколько дней человек с гриппом заразен
Инкубационный период (время между заражением гриппом и появлением симптомов) колеблется от нескольких часов до четырёх дней, в среднем двое-трое суток.
Тяжелее всего грипп А переносят сердечники, пожилые люди и дети. Фото © Shutterstock
Человек становится заразным за один день до появления симптомов заболевания. Максимальная степень заразности наблюдается в течение первых трёх дней болезни. За следующие семь дней после заражения способность выделять вирус постепенно снижается.
Как долго болеют гриппом А?
Грипп разделяется на три степени тяжести в зависимости от продолжительности заболевания:
- Лёгкая: до семи дней.
- Среднетяжёлая: симптомы сохраняются до 10–14 дней.
- Тяжёлая: выздоровление затягивается на две недели и более.
Если грипп протекает без осложнений, облегчение обычно наступает на третий-четвёртый день болезни, но температура может сохраняться до пяти-семи дней. Кашель и слабость могут продолжаться дольше. В случае лёгкого течения гриппа рекомендуется взять больничный на пять-семь дней и соблюдать постельный режим, так как организму нужно сохранить силы для борьбы с инфекцией.
Не допускайте самолечения! Грипп намного более опасен, чем ОРВИ. Фото © Shutterstock
Профилактика гриппа и ОРВИ
Способы общей профилактики:
- Поддерживайте личную гигиену. Регулярно мойте руки, избегайте контакта с грязными поверхностями и не трогайте лицо немытыми руками.
- Промывайте нос при помощи солевого раствора или специальных солевых спреев, чтобы увлажнить и очистить носовые проходы.
- При необходимости используйте маску, чтобы предотвратить распространение крупных частиц слюны при кашле и чихании.
- Обеспечьте тщательную уборку помещений, особенно влажную уборку и проветривание, чтобы уменьшить наличие вирусов в тёплых и пыльных местах.
- Избегайте скоплений людей, особенно в общественных местах, где есть вероятность встретить инфицированных людей.
- Поддерживайте здоровый образ жизни, включающий в себя правильное питание, физическую активность и прогулки на свежем воздухе.