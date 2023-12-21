"Ситуация опасная": Вспышки самого тяжёлого гриппа А, который нашли у снятых с поезда детей, начались по всей России
Инфекционист Тимаков предупредил, что грипп А угрожает почти всем россиянам
В России распространяется грипп А, из-за которого сняли с поезда более сотни детей, возвращавшихся из лагеря. Об этом в беседе с Ura.ru предупредил инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков. По его словам, ситуация складывается опасная.
"Мы сейчас видим рост заболеваемости по всем регионам, во всех коллективах. Ситуация опасная, и надо закрывать на карантин при первом случае выявления инфекционного процесса. Грипп А, который сейчас ходит, — гонконгский. Он более агрессивный, активный, чем другие виды", — сказал специалист.
Врач пояснил, что при гонконгском гриппе возникает сильная интоксикация, а сам он отличается большим процентом осложнений и летальности. Таким образом, по словам эксперта, коллектив, который не имеет иммунитета, так как инкубационный период от нескольких часов до трёх-четырёх дней, может заболеть при контакте с источником инфекции.
Тимаков указал, что грипп А опаснее свиного. Что касается летальности, то у свиного она достигает 1,5%, а у гонконгского — 4%. В группе риска, по словам инфекциониста, находятся пожилые, дети, люди с хроническими заболеваниями, а также испытывающие постоянный стресс или серьёзные физические нагрузки на работе.
Касательно трагического случая с детьми врач указал на несколько факторов: закрытое пространство без проветривания, скученность народа, вероятное отсутствие прививки и "хаб инфекции" — вокзал, где много людей, и, вероятно, был больной.
Напомним, более сотни детей, возвращавшихся из лагеря, сняли с поезда Тюмень – Адлер в Саратовской области из-за жалоб некоторых на повышенную температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. У заболевших детей выявили грипп А, в больнице Саратова остаются 124 ребёнка. Мама умершей винит во всём руководство лагеря.