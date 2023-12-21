"Ситуация опасная": Вспышки самого тяжёлого гриппа А, который нашли у снятых с поезда детей, начались по всей России

В России распространяется грипп А, из-за которого сняли с поезда более сотни детей, возвращавшихся из лагеря. Об этом в беседе с Ura.ru предупредил инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков. По его словам, ситуация складывается опасная.

"Мы сейчас видим рост заболеваемости по всем регионам, во всех коллективах. Ситуация опасная, и надо закрывать на карантин при первом случае выявления инфекционного процесса. Грипп А, который сейчас ходит, — гонконгский. Он более агрессивный, активный, чем другие виды", — сказал специалист.

Врач пояснил, что при гонконгском гриппе возникает сильная интоксикация, а сам он отличается большим процентом осложнений и летальности. Таким образом, по словам эксперта, коллектив, который не имеет иммунитета, так как инкубационный период от нескольких часов до трёх-четырёх дней, может заболеть при контакте с источником инфекции.

Тимаков указал, что грипп А опаснее свиного. Что касается летальности, то у свиного она достигает 1,5%, а у гонконгского — 4%. В группе риска, по словам инфекциониста, находятся пожилые, дети, люди с хроническими заболеваниями, а также испытывающие постоянный стресс или серьёзные физические нагрузки на работе.