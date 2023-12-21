У снятых с поезда Тюмень – Адлер детей выявили грипп А, всего заболевших около 60

У госпитализированных в Саратове детей, снятых с поезда Тюмень – Адлер, выявили вирус гриппа А. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно установлена причина заболевания детей... По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определён вирус гриппа А", — говорится в опубликованном сообщении.

Как добавил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин, на признаки ОРВИ пожаловались около 60 детей, а грипп А подтверждён только у 15 из них. Все несовершеннолетние находятся в удовлетворительном состоянии, с ними работают врачи и специалисты Роспотребнадзора.