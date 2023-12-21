Свыше 100 детей доставлены в саратовскую больницу, около 30 из них пожаловались на температуру
Около 125 детей сняли с поезда в Саратовской области и отправили в больницу
Автобус с детьми, снятыми с поезда в Саратове. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
Около 125 детей, ехавших в составе организованной группы из лагеря, сняли с поезда Тюмень – Адлер в Саратовской области из-за повышения температуры у одного из подростков. Как сообщил губернатор поволжского региона Роман Бусаргин, сопровождающие их врачи и прибывшая на место бригада скорой помощи провели необходимые мероприятия, а Роспотребнадзор развернул мобильную лабораторию.
"Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь. Учреждение полностью готово к приёму пациентов. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора" — написал он в своём телеграм-канале.
Позднее Бусаргин сообщил, что на температуру пожаловалось около 30 детей. С ними работают медики, а рядом находятся сопровождающие взрослые. В свою очередь в областном Минздраве опровергли RT информацию СМИ о якобы погибшей девочке.
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