Свыше 100 детей доставлены в саратовскую больницу, около 30 из них пожаловались на температуру

Около 125 детей, ехавших в составе организованной группы из лагеря, сняли с поезда Тюмень – Адлер в Саратовской области из-за повышения температуры у одного из подростков. Как сообщил губернатор поволжского региона Роман Бусаргин, сопровождающие их врачи и прибывшая на место бригада скорой помощи провели необходимые мероприятия, а Роспотребнадзор развернул мобильную лабораторию.

"Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь. Учреждение полностью готово к приёму пациентов. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора" — написал он в своём телеграм-канале.

Позднее Бусаргин сообщил, что на температуру пожаловалось около 30 детей. С ними работают медики, а рядом находятся сопровождающие взрослые. В свою очередь в областном Минздраве опровергли RT информацию СМИ о якобы погибшей девочке.