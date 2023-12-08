Более 40 детей отравились в Ростовской области после обеда в школе

В Волгодонске 43 ученика отравились после, предположительно, обеда в школьной столовой, 12 из них в больнице. Об этом сообщает Don Mash.

По данным телеграм-канала, первые жалобы появились во вторник, 5 декабря. В следующие дни количество пострадавших резко увеличилось и школу перевели на удалённый формат обучения. Школьники могли отравиться едой компании "Фабрика-кухня". Во вторник их кормили омлетом, в среду — варёной картошкой с котлетой, в четверг — капустно-огуречным салатом и чаем с зефиром. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"В целях установления следственным путём всех обстоятельств произошедшего по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Ростовской области.