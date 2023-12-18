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18 декабря, 15:26

Сотрудники офиса в Орске массово отравились ацетоном

В Орске шесть офисных сотрудников отравились парами ацетона

В городе Орске Оренбургской области шестеро офисных сотрудников отравились неизвестным веществом. Об этом сообщила местная администрация.

По данным орской мэрии, всё произошло в офисном здании, расположенном на проспекте Мира, где ощущался сильный запах ацетона. В итоге десять работников пожаловались на плохое самочувствие, а шестерых пришлось госпитализировать.

"Всех пострадавших осмотрели врачи. Шесть человек с признаками отравления были временно госпитализированы, пятеро из них отпущены домой, угрозы их жизни и здоровью нет. В стационаре под медицинским наблюдением остаётся один пациент", — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыли экстренные службы, а также специалисты Роспотребнадзора для исследования проб воздуха. Как сообщила пресс-служба ведомства, у госпитализированных диагностировали "токсическое действие нефтепродуктов" в результате "неисправности системы канализации". Прокуратура Оренбургской области уже начала проверку.

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Ранее Лайф рассказывал о трагедии в Пензе, где от отравления угарным газом скончалась семья из четырёх человек, в том числе двое подростков. Предварительно, всё произошло из-за эксплуатации отопительного оборудования. В настоящее время инцидент расследуют правоохранители.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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