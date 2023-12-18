Сотрудники офиса в Орске массово отравились ацетоном

В городе Орске Оренбургской области шестеро офисных сотрудников отравились неизвестным веществом. Об этом сообщила местная администрация.

По данным орской мэрии, всё произошло в офисном здании, расположенном на проспекте Мира, где ощущался сильный запах ацетона. В итоге десять работников пожаловались на плохое самочувствие, а шестерых пришлось госпитализировать.

"Всех пострадавших осмотрели врачи. Шесть человек с признаками отравления были временно госпитализированы, пятеро из них отпущены домой, угрозы их жизни и здоровью нет. В стационаре под медицинским наблюдением остаётся один пациент", — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыли экстренные службы, а также специалисты Роспотребнадзора для исследования проб воздуха. Как сообщила пресс-служба ведомства, у госпитализированных диагностировали "токсическое действие нефтепродуктов" в результате "неисправности системы канализации". Прокуратура Оренбургской области уже начала проверку.